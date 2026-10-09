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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب منتخب الشباب: جوناس الملاح الأبرز بين مزدوجي الجنسية

جوناس الملاح
جوناس الملاح
يمنى عبد الظاهر

كشف محمد سمير «كونتا»، لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب، عن رأيه في اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى صفوف المنتخب خلال الفترة الماضية، مشيدًا بشكل خاص بمستوى جوناس الملاح.

وقال محمد سمير، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI، إن جوناس الملاح كان اللاعب الأكثر تميزًا بين العناصر مزدوجة الجنسية التي انضمت إلى منتخب مصر للشباب.

وأوضح: «جوناس الملاح كان الأكثر تميزًا من بين اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين انضموا إلى منتخب مصر للشباب».

وأكد لاعب الإسماعيلي أن وجود لاعبين محترفين في أوروبا ضمن صفوف المنتخب يمثل إضافة قوية للفراعنة، نظرًا لما يمتلكونه من خبرات مختلفة نتيجة احتكاكهم بالكرة الأوروبية.

وأضاف: «موضوع وجود لاعبين في أوروبا أمر مفيد لنا، لأنهم يمتلكون خبرات جيدة».

وأشار إلى أن الاستفادة من هذه العناصر لا تقتصر فقط على الجانب الفني، وإنما تمتد إلى نقل الخبرات إلى باقي لاعبي المنتخب، وهو ما يعزز قوة المجموعة خلال المنافسات المقبلة.

محمد سمير كونتا لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر جوناس الملاح منتخب مصر للشباب

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