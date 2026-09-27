علي أبو جريشة: إليو سيسيه تفوق فنيًا على حسام حسن في مباراة مصر وأنجولا

أكد علي أبو جريشة، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن إليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب أنجولا، تفوق فنيًا على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين.

وقال أبو جريشة، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن سيسيه نجح في التعامل مع المباراة بصورة أفضل من حسام حسن، سواء على مستوى قراءة اللقاء أو إدارة تفاصيله.

وأضاف أن كرة القدم الإفريقية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، ولم يعد هناك منتخب يمكن وصفه بالضعيف، في ظل احتراف عدد كبير من اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية، وهو ما انعكس على قوة المنافسة وتطور المنتخبات.