وليد دعبس يدعم الإسماعيلي بـ 2 مليون جنيه لحل أزمة القيد

قدم الدكتور وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة مجموعة مودرن، دعمًا ماليًا لنادي الإسماعيلي بقيمة 2 مليون جنيه، للمساهمة في حل الأزمة المالية التي يمر بها النادي والعمل على إنهاء أزمة القيد، بما يسمح للفريق بمواصلة مشواره في المنافسات.

وجاء ذلك خلال جلسة عقدها وليد دعبس مع اللواء نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالنادي الإسماعيلي، وسبل دعم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد دعبس خلال الجلسة حرصه على مساندة الإسماعيلي والوقوف بجانب النادي في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى استعداده لتقديم مزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تجاوز الأزمة الحالية.

كما وعد رئيس مجلس إدارة مجموعة مودرن بدعم صفوف الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، من خلال إتاحة عدد من اللاعبين للفريق دون مقابل، بهدف تعزيز صفوفه ومساعدته على استعادة توازنه والعودة مجددًا إلى الدوري الممتاز.