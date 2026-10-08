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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هليل رئيسًا للبعثة.. 18 لاعبة يمثلن مصر في مونديال الناشئات بالمغرب

بطولة العالم للناشئات تحت 16 عامًا
بطولة العالم للناشئات تحت 16 عامًا
يارا أمين

تستعد كرة اليد المصرية لكتابة فصل جديد مع انطلاق النسخة الأولى من بطولة العالم للناشئات تحت 16 عامًا، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من منتخبات العالم.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئات، بقيادة قاسم إبراهيم، قائمة الفريق التي تخوض منافسات البطولة، وسط طموحات كبيرة في الظهور بصورة قوية وتشريف كرة اليد المصرية في أول ظهور عالمي لهذه المرحلة السنية.

وتضم القائمة 18 لاعبة:

حراسة المرمى: مريم أحمد، أمنية مصطفى، نورهان أشرف.

الجناح الأيسر: فريدة بلال، ريماس عيسوي.

الظهير الأيسر: سلمى إبراهيم، مريم صلاح، رودينا حمدون.

صانع الألعاب: هايا سيد، رواية إبراهيم.

الجناح الأيمن: جنى علي، سلمى أحمد.

الظهير الأيمن: سما ضياء، فرح عدلي، سدرة محمد.

لاعب الدائرة: جنى هاني، مريم عمار، روينا ماجد.

ويلعب  منتخب مصر في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات سويسرا والأرجنتين وروسيا، في مواجهات قوية ينتظر أن تشهد منافسة كبيرة على بطاقات التأهل.

ويتولى محمد جمال هليل، أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، رئاسة بعثة منتخب الناشئات خلال مشاركته في البطولة بالمغرب، في إطار الدعم الكامل للمنتخب خلال مشاركته التاريخية..

ويضم الجهاز الفني للمنتخب قاسم إبراهيم مديرًا فنيًا، ومحمد دعبس مدربًا عامًا، وهشام الصياد مدربًا مساعدًا، ومحمد عبدالمنعم مدربًا لحراس المرمى، ودينا علاء طبيبة للفريق، ومنة كرم مديرًا إداريًا..
مجهود كبير بذله الكابتن خالد فتحي ومجلس الادارة في متابعة المنتخب وتجهيزه قبل السفر للمغرب  للمشاركة في بطولة العالم الاثنين المقبل.

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