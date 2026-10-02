بعد برونزية الأهلي.. هل تحصد مصر ميدالية جديدة في بطولة العالم لليد؟

أكد الناقد الرياضي محمد عماد الدين أن كرة اليد المصرية تمتلك عناصر مميزة ولاعبين قادرين على المنافسة في البطولات العالمية، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققها الألعاب الرياضية بعيدًا عن كرة القدم.

وأضاف محمد عماد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر نظمت بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثالثة على التوالي بالعاصمة الإدارية، وشهدت منافسات قوية بمشاركة عدد من الأندية العالمية.

وأوضح أن مباراة الأهلي والزمالك على برونزية العالم كانت مصرية خالصة، وانتهت بفوز الأهلي وحصوله على الميدالية البرونزية، مشيدًا بمستوى التنظيم والأجواء التي شهدتها البطولة.

وأشار إلى وجود لاعبين مصريين ضمن صفوف عدد من الأندية العالمية المشاركة، مؤكدًا أن كرة اليد المصرية تمتلك كوادر ولاعبين قادرين على المنافسة وحصد الميداليات في البطولات الدولية.

ولفت إلى أن المنتخب المصري بدأ في التعامل مع مشكلة فقدان التركيز خلال الدقائق الأخيرة من المباريات، مستشهدًا بأداء الأهلي أمام فيزبريم المجري، موضحًا أن الفريق حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء.

وأكد أن المنتخب المصري يمتلك فرصة للمنافسة بقوة في بطولة العالم المقبلة، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية.



