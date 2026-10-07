محافظ الإسماعيلية يعلن مُفاجآت جديدة لدعم «الدراويش».. 13 مليون جنيه و3 صفقات تنتظر رفع القيد

أكد اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، أن إجمالي التبرعات لدعم النادي الإسماعيلي بلغ نحو 13 مليون جنيه، معلنًا استهداف الوصول بإجمالي التبرعات إلى 25 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم النادي وتجاوز أزمته الحالية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بدعم النادي الإسماعيلي، حيث شدد المحافظ على أن الأولوية خلال المرحلة الحالية تتمثل في إنهاء أزمة القيد، بما يتيح للنادي تدعيم صفوف الفريق واستعادة قدرته على المنافسة.

وأكد المحافظ أن جميع البيانات الخاصة بملف دعم النادي سيتم إعلانها بشفافية ووضوح، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع أبناء الإسماعيلية ومؤسساتها والجهات الداعمة، للعبور بالنادي من أزمته الحالية.

وقال المحافظ إن الإسماعيلي يستحق كل الدعم، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود والوقوف صفًا واحدًا خلف النادي، وأن تجاوز الأزمة الحالية يمثل الهدف الأول خلال هذه الفترة.

وفيما يتعلق بتدعيم الفريق، أوضح المحافظ أن هناك 3 لاعبين جاهزين للانضمام إلى الإسماعيلي فور رفع قرار منع القيد، من بينهم حارس مرمى ورأس حربة ولاعب خط وسط، إلى جانب استمرار المفاوضات مع عدد من اللاعبين أصحاب المستحقات والغرامات، بهدف التوصل إلى حلول تتضمن التخفيض أو التقسيط، بما يساعد النادي على إنهاء الأزمة.

وأشار إلى أن سوق الانتقالات الحرة يمثل فرصة مهمة أمام النادي لتدعيم صفوفه بعدد من العناصر القادرة على إضافة قوة للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المحافظ أن الهدف هو دعم الفريق للوصول إلى منطقة الأمان خلال الدور الأول، ثم العمل على تعزيز صفوفه بما يسمح بتحسين نتائجه ومركزه في الدور الثاني.

وكشف المحافظ عن وجود عقد رعاية بقيمة 50 مليون جنيه، مؤكدًا سعيه إلى جذب عقد رعاية أكبر، خاصة مع عودة الإسماعيلي إلى منافسات الدوري الممتاز، بما يسهم في توفير موارد مالية مستدامة للنادي.

واختتم محافظ الإسماعيلية بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستوجب التركيز على تجاوز أزمة النادي وتوحيد الجهود، مشددًا على أن الوقت الحالي هو وقت العمل من أجل الإسماعيلي.