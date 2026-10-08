قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهـ ـابية
البرلمان الأوروبي يقر قرارًا لمواجهة نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الاتحاد السكندري ووادي دجلة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتحاد السكندري ووادي دجلة التشكيل الأساسي الذي يخوض به كل فريق مواجهة الآخر، في المباراة التي تجمعهم ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، في بداية مشوار الفريقين بالبطولة.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: علي الجابري

خط الدفاع: مصطفى إبراهيم، خالد مسعد، إسلام عبد اللاه، مؤمن عوض.

خط الوسط: يسري وحيد، إسحاق سافيور، محمد فخري، أحمد حمدي.

خط الهجوم: جوزيف أرمولا، جون إيبوكا.

بدلاء الاتحاد السكندري

أحمد العربي، محمد مصطفى ميدو، محمود عماد، أحمد عاطف، حسام حسن، مازن أسامة، محمد توني، أنس وائل، أحمد ناجي.

تشكيل وادي دجلة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: عبد الرحمن خطاب.

خط الدفاع: عمر عدلي، يحيى مصطفى، أحمد أيمن، أحمد عابدين.

خط الوسط: يوسف ويا، محمد عبد العاطي، محمد سعيد مكرونة، أحمد رفعت، محمود عادل.

خط الهجوم: فرانك بولي.

بدلاء وادي دجلة

محمد أبو جريشة، إسلام كانو، كمال أبو الفتوح، رحيم، سيف تقا، محمد سليمان، أحمد فاروق، محمود حليمو، ميس كاندروب.

الاتحاد ووادي دجلة يبحثان عن بداية قوية

يسعى كل من الاتحاد السكندري ووادي دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره ببطولة كأس عاصمة مصر، في ظل رغبة الجهازين الفنيين في استغلال المباراة لمنح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيز العناصر المختلفة للمباريات المقبلة.

وتشكل المواجهة فرصة أمام اللاعبين الذين لم يحصلوا على مشاركات منتظمة لإثبات قدراتهم، إلى جانب الاستعداد بالشكل الأمثل لاستكمال منافسات الموسم.

الاتحاد السكندري ووادي دجلة بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر الاتحاد السكندري وادي دجلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

أشرف عبادة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

وليد دعبس يدعم الإسماعيلي بـ2 مليون جنيه لحل أزمة القيد

وليد دعبس يدعم الإسماعيلي بـ 2 مليون جنيه لحل أزمة القيد

بطولة العالم للناشئات تحت 16 عامًا

هليل رئيسًا للبعثة.. 18 لاعبة يمثلن مصر في مونديال الناشئات بالمغرب

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد