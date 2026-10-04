رئيس نادى الاتحاد السكندرى يلبى دعوة القنصل العام السعودى و يُهديه درعاً تذكارياً

لبى محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندرى الدعوة الكريمة التى وجهها له الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود القنصل العام للمملكة العربية السعودية ، وذلك فى لقاء ودى أتسم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، و سادته أجواء من الود و الاحترام المتبادل .

و أعرب القنصل العام خلال اللقاء عن سعادته باستضافة رئيس النادى ، مشيداً بالمكانة التى يحتلها الاتحاد السكندرى كأحد أعرق الأندية المصرية ، و بدوره الرياضى والمجتمعى في مدينة الإسكندرية ، و ما يتمتع به من شعبية واسعة و تاريخ حافل بالإنجازات .

و من جانبه قدم محمد سلامة خالص الشكر و التقدير للدكتور عبد الله آل داود على الدعوة الكريمة و ما لمسه من حسن الاستقبال و صدق الترحيب ، مؤكداً إعتزازه بهذا اللقاء الذى عكس روح المحبة و الأخوة التى تجمع الشعبين المصرى والسعودى .

وفي لفتة تعبر عن التقدير الكبير ، أهدى محمد سلامة درعاً تذكارياً خاصاً للدكتور عبد الله آل داود تقديراً لسيادته ، و قد تقبل القنصل العام الدرع بكل الامتنان و التقدير مثمناً هذه اللفتة الطيبة .

و في ختام اللقاء عبر محمد سلامة عن خالص شكره وتقديره للدكتور عبد الله آل داود على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنياً لسيادته دوام التوفيق .