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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس نادى الاتحاد السكندرى يلبى دعوة القنصل العام السعودى و يُهديه درعاً تذكارياً

رئيس نادى الاتحاد السكندرى
رئيس نادى الاتحاد السكندرى
حسام الحارتي

لبى  محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندرى الدعوة الكريمة التى وجهها له الدكتور عبد الله بن ناصر آل داود القنصل العام للمملكة العربية السعودية ، وذلك فى لقاء ودى أتسم بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ، و سادته أجواء من الود و الاحترام المتبادل .

و أعرب القنصل العام خلال اللقاء عن سعادته باستضافة رئيس النادى ، مشيداً بالمكانة التى يحتلها الاتحاد السكندرى كأحد أعرق الأندية المصرية ، و بدوره الرياضى والمجتمعى في مدينة الإسكندرية ، و ما يتمتع به من شعبية واسعة و تاريخ حافل بالإنجازات .

و من جانبه قدم محمد سلامة خالص الشكر و التقدير للدكتور عبد الله آل داود على الدعوة الكريمة و ما لمسه من حسن الاستقبال و صدق الترحيب ، مؤكداً إعتزازه بهذا اللقاء الذى عكس روح المحبة و الأخوة التى تجمع الشعبين المصرى والسعودى .

وفي لفتة تعبر عن التقدير الكبير ، أهدى محمد سلامة درعاً تذكارياً خاصاً للدكتور عبد الله آل داود تقديراً لسيادته ، و قد تقبل القنصل العام الدرع بكل الامتنان و التقدير مثمناً هذه اللفتة الطيبة .

و في ختام اللقاء عبر محمد سلامة عن خالص شكره وتقديره للدكتور عبد الله آل داود على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، متمنياً لسيادته دوام التوفيق .

محمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندرى نادي الاتحاد السكندرى القنصل العام للمملكة العربية السعودية مدينة الإسكندرية

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