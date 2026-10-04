«أضا» : بيراميدز يتابع مؤمن عوض ظهير الاتحاد السكندري تمهيدًا لضمه

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن دخول مؤمن عوض، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ضمن حسابات نادي بيراميدز، بعد تألقه مع زعيم الثغر خلال منافسات الموسم الحالي من الدوري المصري.

وأوضح «أضا»، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن بيراميدز يتابع اللاعب خلال الفترة الحالية، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها مع الاتحاد السكندري منذ انطلاق الموسم، مشيرًا إلى أن إدارة النادي تراقب أداءه تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن إمكانية التحرك لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال إن مؤمن عوض يحظى بإعجاب داخل بيراميدز، إلا أن النادي لم يدخل في مفاوضات رسمية مع الاتحاد السكندري حتى الآن، مؤكدًا أن الأمر يقتصر حاليًا على متابعة اللاعب وتقييم مستواه.

وأضاف محمد طارق أضا أن الظهير الأيمن البالغ من العمر 25 عامًا شارك في 5 مباريات مع الاتحاد السكندري خلال الموسم الحالي من بطولة الدوري المصري، وظهر خلالها بصورة مميزة لفتت أنظار عدد من الأندية.

ويقدم الاتحاد السكندري مستويات جيدة خلال منافسات الموسم الحالي، إذ يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، بعد مرور عدد من جولات المسابقة.