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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة الجمل يحسم ترتيب مهاجمي الاتحاد السكندري قبل استئناف الدوري

حمزة الجمل
حمزة الجمل
عمرو مصطفى

حسم حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، ملامح ترتيب مهاجمي الفريق خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لاستئناف منافسات البطولات المحلية، وعلى رأسها بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

 ترتيب مهاجمي الاتحاد السكندري قبل استئناف الدوري

وكشفت التدريبات الأخيرة للفريق عن اعتماد حمزة الجمل على حسام حسن في صدارة ترتيب المهاجمين، بعدما نجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة خلال الجولات الخمس الأولى من مسابقة الدوري، وهو ما عزز من فرص استمراره ضمن التشكيل الأساسي للفريق في المباريات المقبلة.

ويرى الجهاز الفني أن حسام حسن أظهر جاهزية فنية وبدنية جيدة منذ انطلاق الموسم، إلى جانب قدرته على الظهور بشكل مؤثر أمام المنافسين، الأمر الذي دفع حمزة الجمل لمنحه الأفضلية في حساباته الهجومية خلال المرحلة المقبلة.

في المقابل، استقر المدير الفني على وضع النيجيري جون إيبوكا في المرتبة الثانية بترتيب المهاجمين، مع الاعتماد عليه كبديل أول خلال المباريات، مع اتجاه لمنحه فترات مشاركة أطول مقارنة بما حصل عليه خلال الجولات الخمس الأولى.

وجاء قرار زيادة مشاركة إيبوكا بعد تألقه اللافت عند نزوله كبديل، حيث يسعى الجهاز الفني للاستفادة من قدراته الهجومية وخبراته في حسم المباريات.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، جمعها من أول خمس جولات.

حمزة الجمل الاتحاد السكندري الدوري المصري مهاجمي الاتحاد السكندري

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