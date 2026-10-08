قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات
أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام
ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول
لاعب قاسم باشا يشيد بمحمد صلاح: شعرت بالفارق فور مشاركته
أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب
بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر
إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها
حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الأربعاء .. أمطار خفيفة وشبورة مائية
وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر
غرق 3 صغار في ترعة الإبراهيمية بالمنيا
مضيق هرمز خط أحمر.. تحذير إيراني شديد اللهجة لأمريكا وإسرائيل
الرئيس السيسي من كوريا الجنوبية: شراكة استراتيجية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين القاهرة وسول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند يطالب بمنح مواهب منتخب الشباب فرصة المشاركة مع الأندية

فتحي سند
فتحي سند
يارا أمين

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن منتخب الشباب قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تمتلك مواهب حقيقية قادرة على صناعة مستقبل قوي للمنتخب الوطني.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منتخب الشباب قدم مستويات تؤكد أن الكرة المصرية تمتلك مواهب حقيقية، ومن خلال متابعتي للمباريات أرى أن هناك لاعبين من هذه المجموعة يمتلكون إمكانيات فنية تؤهلهم، بل إن بعضهم يتفوق على لاعبين موجودين حاليًا في الدوري الممتاز».

وتساءل الناقد الرياضي عن مصير هذه المواهب بعد تألقها مع منتخب الشباب، قائلًا: «لكن السؤال الأهم: ماذا سنفعل بهذه المواهب بعد أن تألقت؟».

وشدد فتحي سند على ضرورة إعادة النظر في منظومة الكرة المصرية، ووضع سياسات واضحة تضمن حصول اللاعبين تحت 20 عامًا على فرص ودقائق لعب في المنافسات الرسمية، بدلًا من ظهورهم مع منتخبات الشباب ثم الابتعاد عن المشاركة.

وأضاف: «هؤلاء اللاعبون لا يحتاجون إلى الكثير.. هم يحتاجون فقط إلى الفرصة والبيئة المناسبة».

وأوضح أن منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة سيسهم في تطوير مستواهم، ويفتح أمامهم فرصًا أكبر للاحتراف الخارجي، إلى جانب المساهمة في تكوين أجيال جديدة للكرة المصرية.

واختتم فتحي سند رسالته بالتأكيد على أهمية دعم المواهب الشابة، قائلًا: «أما أن نظل نهمّشهم ونحرمهم من المشاركة، فنحن بذلك نخنق مواهب يمكن أن تكون مستقبل منتخب مصر. لدينا المواهب.. فلنمنحها الفرصة قبل فوات الأوان».

فتحي سند الناقد الرياضي فتحي سند فيسبوك منتخب مصر منتخب الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

صورة أرشيفية

عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

جانب من العملية

رئيس جامعة سوهاج يجري جراحة دقيقه لإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة لشاب تعرض لحادث عنيف

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج يوجه بإنهاء إجراءات صرف الفروق المالية المتأخرة لعمال اليومية بطما

صورة أرشيفية

85 مليون جنيه لـ10 قراريط.. مزاد أرض البنك الزراعي يثير استياء أهالي دار السلام بسوهاج

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد