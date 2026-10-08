فتحي سند يطالب بمنح مواهب منتخب الشباب فرصة المشاركة مع الأندية

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن منتخب الشباب قدم مستويات مميزة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الكرة المصرية تمتلك مواهب حقيقية قادرة على صناعة مستقبل قوي للمنتخب الوطني.

وكتب فتحي سند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «منتخب الشباب قدم مستويات تؤكد أن الكرة المصرية تمتلك مواهب حقيقية، ومن خلال متابعتي للمباريات أرى أن هناك لاعبين من هذه المجموعة يمتلكون إمكانيات فنية تؤهلهم، بل إن بعضهم يتفوق على لاعبين موجودين حاليًا في الدوري الممتاز».

وتساءل الناقد الرياضي عن مصير هذه المواهب بعد تألقها مع منتخب الشباب، قائلًا: «لكن السؤال الأهم: ماذا سنفعل بهذه المواهب بعد أن تألقت؟».

وشدد فتحي سند على ضرورة إعادة النظر في منظومة الكرة المصرية، ووضع سياسات واضحة تضمن حصول اللاعبين تحت 20 عامًا على فرص ودقائق لعب في المنافسات الرسمية، بدلًا من ظهورهم مع منتخبات الشباب ثم الابتعاد عن المشاركة.

وأضاف: «هؤلاء اللاعبون لا يحتاجون إلى الكثير.. هم يحتاجون فقط إلى الفرصة والبيئة المناسبة».

وأوضح أن منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة سيسهم في تطوير مستواهم، ويفتح أمامهم فرصًا أكبر للاحتراف الخارجي، إلى جانب المساهمة في تكوين أجيال جديدة للكرة المصرية.

واختتم فتحي سند رسالته بالتأكيد على أهمية دعم المواهب الشابة، قائلًا: «أما أن نظل نهمّشهم ونحرمهم من المشاركة، فنحن بذلك نخنق مواهب يمكن أن تكون مستقبل منتخب مصر. لدينا المواهب.. فلنمنحها الفرصة قبل فوات الأوان».