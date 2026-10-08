تجربة ناجحة.. فتحي سند: الأهلي يتعامل بالشكل الصحيح مع كأس عاصمة مصر

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أهمية بطولة كأس عاصمة مصر، مشيرًا إلى أنها تمنح الأندية فرصة حقيقية للمنافسة، إلى جانب دورها في رفع القيمة الفنية والتسويقية للاعبين.

وقال فتحي سند عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه من المؤيدين لأهمية بطولة كأس عاصمة مصر، خاصة أن تنظيمها أصبح يراعي جداول الأندية ويسمح بمشاركة معظم العناصر الأساسية.

وأشاد سند بتعامل النادي الأهلي مع البطولة، مؤكدًا أن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لديه رغبة واضحة في المنافسة على اللقب، بالتزامن مع تجهيز عدد من العناصر الأساسية للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك، مثل أفشة وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

وأوضح الناقد الرياضي أن الأفضل في تجربة الأهلي هو الدمج بين اللاعبين الأساسيين وعدد محدود من الناشئين، بما يمنح العناصر الشابة فرصة حقيقية للتطور، دون أن يفقد الفريق توازنه داخل الملعب.

وأضاف فتحي سند أن المدرب الناجح يبحث دائمًا عن الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات، مؤكدًا أن كل بطولة لها قيمتها، كما أن المشاركة القوية تساهم في رفع القيمة الفنية والتسويقية للاعبين.

وأشار إلى أن الاعتماد على الشباب فقط دون وجود عناصر تمتلك الخبرة، كما يحدث في بعض الأحيان، قد لا يكون الطريق الأسرع لتطوير هؤلاء اللاعبين.

واختتم فتحي سند حديثه بالتأكيد على أن كأس عاصمة مصر تستحق التعامل معها بجدية أكبر، باعتبارها فرصة للمنافسة والتطوير وصناعة أجيال جديدة من اللاعبين.