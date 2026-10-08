الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لفتح مفاوضات جادة مع الجزائري أشرف عبادة، مدافع فريق اتحاد العاصمة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يتحرك لضم مدافع جزائري

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الصفقة تأتي بناءً على رغبة حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، الذي يسعى إلى تدعيم الخط الخلفي بعنصر جديد خلال ميركاتو يناير، في ظل رغبة الجهاز الفني في زيادة الخيارات الدفاعية.

وأوضح أن إدارة الأهلي تدرس إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية رحيل أحد اللاعبين لإفساح المجال أمام التعاقد مع المدافع الجزائري، مشيرًا إلى أن أشرف داري أو رضا سليم قد يكون أحدهما الأقرب للخروج وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.

وأضاف المصدر أن الأهلي حدد مليون يورو بشكل مبدئي للتعاقد مع أشرف عبادة، مع استمرار المفاوضات مع إدارة اتحاد العاصمة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المقابل المالي وباقي تفاصيل الصفقة.

وشدد المصدر على أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تعكس وجود رغبة حقيقية من الأهلي في ضم اللاعب، خاصة في ظل القناعة الفنية لدى حسين عموتة بقدراته، ورؤيته بأن تدعيم الدفاع يمثل أولوية للفريق خلال يناير.