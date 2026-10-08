قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان الأوروبي يضيف جماعة الإخوان إلى قائمة المنظمات الإرهـ ـابية
البرلمان الأوروبي يقر قرارًا لمواجهة نفوذ وتغلغل جماعة الإخوان الإرهابية
إمساكية رمضان 2027 ومواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة
لأول مرة في المغرب.. إسرائيل تظهر رسميا في معرض مراكش للطيران
مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من فيديو عصام صاصا المتداول
مصطفى كامل يحسم الجدل حول فيديو عصام صاصا: اتخاذ القرار المناسب حال ثبوت صحته
شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري ووداي دجلة بكأس عاصمة مصر
الفرصة الأخيرة.. موعد غلق باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية للإيجار التمليكي
الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية
التضامن: 10% خصم بمعرض الصناعات الريفية والبيئية بمناسبة ذكرى أكتوبر
الزمالك يهزم ميكيلي الإثيوبي 53 - 10 في بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد
بعد نشر صدى البلد.. محافظ سوهاج يحيل واقعة تسلق الطلاب لسور مدرسة بساقلتة للتحقيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك لضم مدافع اتحاد العاصمة ويرصد مليون يورو لحسم الصفقة

أشرف عبادة
أشرف عبادة
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك إدارة القلعة الحمراء لفتح مفاوضات جادة مع الجزائري أشرف عبادة، مدافع فريق اتحاد العاصمة، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الأهلي يتحرك لضم مدافع جزائري 

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الصفقة تأتي بناءً على رغبة حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، الذي يسعى إلى تدعيم الخط الخلفي بعنصر جديد خلال ميركاتو يناير، في ظل رغبة الجهاز الفني في زيادة الخيارات الدفاعية.

وأوضح أن إدارة الأهلي تدرس إعادة ترتيب قائمة اللاعبين الأجانب خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية رحيل أحد اللاعبين لإفساح المجال أمام التعاقد مع المدافع الجزائري، مشيرًا إلى أن أشرف داري أو رضا سليم قد يكون أحدهما الأقرب للخروج وفقًا للرؤية الفنية واحتياجات الفريق.

وأضاف المصدر أن الأهلي حدد مليون يورو بشكل مبدئي للتعاقد مع أشرف عبادة، مع استمرار المفاوضات مع إدارة اتحاد العاصمة من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المقابل المالي وباقي تفاصيل الصفقة.

وشدد المصدر على أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تعكس وجود رغبة حقيقية من الأهلي في ضم اللاعب، خاصة في ظل القناعة الفنية لدى حسين عموتة بقدراته، ورؤيته بأن تدعيم الدفاع يمثل أولوية للفريق خلال يناير.

أشرف عبادة الأهلي اتحاد العاصمة أخبار الأهلي الحسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة

تركوا الفرح واتجهوا للصلاة.. فيديو متداول يشعل تفاعل رواد السوشيال

محمود طاهر

محمد عبد الوهاب: أرض الأهلي بالتجمع الخامس تحركت 50 مترا من أجل عدم ظهور اسم محمود طاهر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الاهلي و الزمالك

جمال عبد الحميد يثير الجدل قبل القمة: الحكام وراء تفوق الأهلي على الزمالك

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 جميع الصفوف .. صور وتفاصيل

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

محمود الخطيب

عضو الأهلي السابق: محمود طاهر أنجح من الخطيب على المستوى الإداري

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

ترشيحاتنا

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

موعد الحج 2027.. وقفة عرفات وعيد الأضحى ومواعيد المناسك

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية

وظائف المدرسة التكنولوجية للنقل 2026.. الشروط والتقديم

وظائف المدرسة التكنولوجية للنقل 2026 .. الشروط والتقديم

بالصور

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها
ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد