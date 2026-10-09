لاعب منتخب الشباب: تلقيت عروضا من مصر وأوروبا.. وأركز مع الإسماعيلي

تحدث محمد سمير «كونتا»، لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب، عن مستقبله مع الدراويش، كاشفًا عن تلقيه عروضًا من أندية داخل مصر وخارجها خلال الفترة الماضية.

وأكد محمد سمير أنه يفضل في الوقت الحالي التركيز داخل الملعب وعدم الانشغال بملف العروض أو مستقبله، مشيرًا إلى أن وكيله هو المسؤول عن إدارة هذا الملف.

وقال اللاعب، خلال تصريحات مع أمير هشام عبر برنامج «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI: «تلقيت عروضًا من داخل مصر وخارجها، لكنني لا أتحدث في هذه الأمور حاليًا، وأركز فقط في الملعب، ووكيلي هو المسؤول عن ذلك».

وأضاف: «سبق وتلقيت عرضًا جادًا في السويد، وكان هناك أيضًا عرض من مصر، والإسماعيلي كان قد أغلق ملف رحيلي، ولا أعلم ماذا سيحدث مستقبلًا، لكنني حاليًا موجود في النادي».

وتطرق محمد سمير إلى أزمة القيد التي يعاني منها النادي الإسماعيلي، معربًا عن ثقته في قدرة إدارة النادي على إنهاء الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وقال: «مشكلة القيد في الإسماعيلي اقتربت من الحل، وأنا واثق أن النادي سيعود إلى مكانته الطبيعية».

كما تحدث اللاعب عن بدايته داخل النادي الإسماعيلي، مؤكدًا أنه أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي، حيث بدأ ممارسة كرة القدم داخل قطاع الناشئين قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول.

وأوضح: «أنا من أبناء النادي الإسماعيلي، ومنذ أن لعبت كرة القدم وأنا موجود في قطاع الناشئين، وتم تصعيدي إلى الفريق الأول خلال فترة وجود ميلود حمدي في منصب المدير الفني».

وتابع: «تم تصعيدي وأنا في عمر 15 عامًا، لكنني لم أشارك سريعًا، وبعد وصولي إلى عامي الـ17 بدأت المشاركة بشكل أساسي».

واختتم محمد سمير بالتأكيد على ارتباطه بالإسماعيلي، مشددًا على أن تركيزه الحالي ينصب على تقديم أفضل ما لديه داخل الملعب، في انتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة بشأن مستقبله.