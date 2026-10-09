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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب منتخب الشباب: هدفنا كان الفوز بجميع مباريات شمال إفريقيا والتأهل لكأس الأمم

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

أكد محمد سمير «كونتا»، لاعب النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر للشباب، أن هدف الفراعنة منذ اليوم الأول للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا كان تحقيق الفوز في جميع المباريات، وحجز بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد سمير، في تصريحات مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه «مودرن سبورتس» المذاع على قناة Modern MTI، إن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب نجح في تهيئة الأجواء المناسبة أمام اللاعبين من أجل المنافسة على لقب البطولة التي أقيمت في مصر.

وأضاف: «تركيزنا منذ اليوم الأول في بطولة شمال إفريقيا كان الفوز في كل المباريات وتحقيق التأهل إلى كأس أمم إفريقيا، والجهاز الفني نجح في تهيئة الأجواء من أجل الفوز باللقب، والحمد لله ربنا كافأ الجميع على تعبهم».

وتطرق لاعب الإسماعيلي إلى مواجهة المغرب، مؤكدًا أن المنتخب المصري لم يكن موفقًا خلال المباراة، رغم إهدار عدد من الفرص المحققة للتسجيل.

وأوضح: «مباراة مصر والمغرب لم نكن موفقين في هذا اليوم، وأضاع اللاعبون عدة فرص محققة من أجل تسجيل أهداف، ولكن ربنا كافأ اللاعبين والجهاز الفني في نهاية البطولة بعد خسارة المغرب أمام ليبيا، وفوز منتخب مصر للشباب على الجزائر».

وأشار محمد سمير إلى أن مواجهة الجزائر كانت الأصعب في مشوار المنتخب، خاصة أن الفوز كان الهدف الأساسي رغم أن التعادل كان كافيًا لحسم التأهل.

واختتم: «مباراة مصر أمام الجزائر كانت الأصعب، لأن الهدف كان تحقيق التأهل، ولم نكتفِ بنقطة التعادل التي كانت كافية للصعود، ولكن هدفنا كان الفوز، وهو ما تحقق في النهاية».

محمد سمير النادي الإسماعيلي منتخب مصر بطولة شمال إفريقيا كأس الأمم الإفريقية كأس أمم إفريقيا لاعب الإسماعيلي

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