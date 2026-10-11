سبب استبعاد محمود صلاح من حسابات عموتة في القمة رغم التألق مع منتخب الشباب| تفاصيل

كشف مصدر في النادي الأهلي عن موقف محمود صلاح، جناح الفريق، من المشاركة في مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات القمة 133 ببطولة الدوري الممتاز.

سبب استبعاد محمود صلاح

أكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن استبعاد اللاعب من الحسابات الفنية للمدير الفني المغربي الحسين عموتة خلال الفترة الحالية يرجع إلى عدم وصوله للجاهزية المطلوبة، رغم ظهوره بشكل مميز مع منتخب الشباب تحت قيادة وائل رياض.

وقال المصدر: «محمود صلاح لم يصل حتى الآن إلى الجاهزية الفنية المطلوبة للمشاركة مع الفريق، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى عدم التعجل في منحه فرصة الظهور خلال المباريات».

وأضاف: «اللاعب سيكون له دور كبير مع الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكن الأمر يتوقف على وصوله إلى أفضل حالة فنية وبدنية، بما يساعده على تقديم المستوى المنتظر منه».

كان محمود صلاح قد عانى من إصابة عضلية خلال الفترة الماضية، قبل أن يستعيد مشاركته مع منتخب الشباب، ويقدم مستويات لافتة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على فرص حصوله على فرصة مع الفريق الأول للأهلي.

ويفضل الجهاز الفني للأهلي التعامل بحذر مع حالة اللاعب، ومنحه الوقت الكافي لاستعادة كامل جاهزيته، قبل الاعتماد عليه في المباريات المقبلة، لتجنب تجدد الإصابة وضمان الاستفادة من إمكاناته بالشكل الأمثل.