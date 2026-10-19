وائل رياض يرشح 6 لاعبين للمنتخب الأول.. ويكشف أسباب تفوق المغرب في الاحتراف الخارجى

رشح وائل رياض شيتوس، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عددًا من لاعبي جيل 2007 للانضمام إلى المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، مؤكدًا امتلاك المنتخب مجموعة من العناصر الواعدة القادرة على تقديم الإضافة خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن أسباب زيادة عدد اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا مقارنة بالكرة المصرية.

وقال وائل رياض، في تصريحات عبر قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، إن منتخب الشباب يضم مجموعة من اللاعبين الذين يستحقون المتابعة من الجهاز الفني للمنتخب الأول، وعلى رأسهم كونتا، ومهند الشامي، ومحمود صلاح، وإياد مدحت، ومحمد حمد، والحارس عمر عبد العزيز.

وأوضح أن قائمة المنتخب الأول التي تضم نحو 26 لاعبًا، سواء في كأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية، شهدت وجود عدد من اللاعبين الذين سبق لهم العمل تحت قيادته في المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن بعضهم وصل إلى مستوى يؤهله للوجود مع المنتخب الأول، رغم عدم تحقيق المنتخب الأولمبي ميدالية في الأولمبياد.

وتطرق المدير الفني إلى أسباب الفارق بين مصر والمغرب في عدد المحترفين بالخارج، موضحًا أن المقارنة بين البلدين ليست متكافئة بسبب اختلاف الظروف الاجتماعية وطبيعة الهجرة إلى أوروبا، إلى جانب اختلاف البيئة المحيطة باللاعبين.

وأضاف أن عدد المحترفين المغاربة كبير للغاية، لكنه يرى أن الأمر يرتبط أيضًا بطبيعة المجتمع والبلد، مؤكدًا أن الكرة المصرية ليست بعيدة بالضرورة عن المغرب، وأن زيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج من شأنها إحداث فارق واضح في مستوى المنتخب الوطني.

وكشف وائل رياض أنه استعان بثلاثة لاعبين محترفين خلال بطولة شمال إفريقيا، وهم يونس الملاح، مزدوج الجنسية والقادم من السويد، وأدهم كريم المحترف في بلجيكا، ومحمد هيثم المحترف في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه كان يأمل أيضًا في الاستعانة ببلال عطية وحمزة عبد الكريم.

وفي سياق آخر، تحدث عن دور مهند الشامي، ظهير أيسر الأهلي، في مساعدة حمزة عبد الكريم على الاحتراف في برشلونة، موضحًا أن العرضيات المتقنة التي كان يقدمها الشامي خلال فترة وجودهما معًا في منتخب الشباب ساهمت في إبراز قدرات زميله الهجومية.

وعلق وائل رياض على عدم مشاركة حمزة عبد الكريم مع المنتخب الأول حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يقيّم اللاعبين بناءً على فرصة واحدة أو دقائق معدودة، وإنما يحتاج الحكم على مستوى أي لاعب إلى مشاركته في عدة مباريات كاملة وحصوله على فرصة حقيقية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بقراراته الفنية عند اختيار قائمة المنتخب، موضحًا أنه يتعامل مع مصلحة المنتخب باعتبارها الأولوية، ولا يستبعد لاعبًا لمجرد طلب أحد الأندية عدم ضمه، خاصة إذا كان اللاعب لا يحصل على فرصة مشاركة منتظمة مع فريقه