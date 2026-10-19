قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. نظر ثاني جلسات محاكمة 57 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس
قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم
القانون يحدد عقوبة قذف الموظف العام.. غرامة تصل إلى 20 ألف جنيه
حرب أشد تدميرا.. إيران تتوعد أمريكا وإسرائيل بصواريخ غير قابلة للرصد والاعتراض
سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار
زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين
لماذا يلجأ المواطن للاستثمار في المشغولات الذهبية؟.. تحذير من هذه المخاطر
تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة
الأعلى في تاريخ مصر.. الأهلي: سددنا ضرائب مالية ضخمة على عقود اللاعبين
محفوظ رمزي يطالب بتوسيع منظومة التتبع الدوائي لتشمل مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية
مصطفى بكري: أغلبية كاسحة بمجلس النواب تؤيد تفويض السيسي لحماية السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل رياض يرشح 6 لاعبين للمنتخب الأول.. ويكشف أسباب تفوق المغرب في الاحتراف الخارجى

وائل رياض
وائل رياض
رباب الهواري

رشح وائل رياض شيتوس، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، عددًا من لاعبي جيل 2007 للانضمام إلى المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، مؤكدًا امتلاك المنتخب مجموعة من العناصر الواعدة القادرة على تقديم الإضافة خلال الفترة المقبلة، كما تحدث عن أسباب زيادة عدد اللاعبين المغاربة المحترفين في أوروبا مقارنة بالكرة المصرية.

وقال وائل رياض، في تصريحات عبر قناة أون سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، إن منتخب الشباب يضم مجموعة من اللاعبين الذين يستحقون المتابعة من الجهاز الفني للمنتخب الأول، وعلى رأسهم كونتا، ومهند الشامي، ومحمود صلاح، وإياد مدحت، ومحمد حمد، والحارس عمر عبد العزيز.

وأوضح أن قائمة المنتخب الأول التي تضم نحو 26 لاعبًا، سواء في كأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية، شهدت وجود عدد من اللاعبين الذين سبق لهم العمل تحت قيادته في المنتخب الأولمبي، مشيرًا إلى أن بعضهم وصل إلى مستوى يؤهله للوجود مع المنتخب الأول، رغم عدم تحقيق المنتخب الأولمبي ميدالية في الأولمبياد.

وتطرق المدير الفني إلى أسباب الفارق بين مصر والمغرب في عدد المحترفين بالخارج، موضحًا أن المقارنة بين البلدين ليست متكافئة بسبب اختلاف الظروف الاجتماعية وطبيعة الهجرة إلى أوروبا، إلى جانب اختلاف البيئة المحيطة باللاعبين.

وأضاف أن عدد المحترفين المغاربة كبير للغاية، لكنه يرى أن الأمر يرتبط أيضًا بطبيعة المجتمع والبلد، مؤكدًا أن الكرة المصرية ليست بعيدة بالضرورة عن المغرب، وأن زيادة عدد اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج من شأنها إحداث فارق واضح في مستوى المنتخب الوطني.

وكشف وائل رياض أنه استعان بثلاثة لاعبين محترفين خلال بطولة شمال إفريقيا، وهم يونس الملاح، مزدوج الجنسية والقادم من السويد، وأدهم كريم المحترف في بلجيكا، ومحمد هيثم المحترف في إسبانيا، مشيرًا إلى أنه كان يأمل أيضًا في الاستعانة ببلال عطية وحمزة عبد الكريم.

وفي سياق آخر، تحدث عن دور مهند الشامي، ظهير أيسر الأهلي، في مساعدة حمزة عبد الكريم على الاحتراف في برشلونة، موضحًا أن العرضيات المتقنة التي كان يقدمها الشامي خلال فترة وجودهما معًا في منتخب الشباب ساهمت في إبراز قدرات زميله الهجومية.

وعلق وائل رياض على عدم مشاركة حمزة عبد الكريم مع المنتخب الأول حتى الآن، مؤكدًا أنه لا يقيّم اللاعبين بناءً على فرصة واحدة أو دقائق معدودة، وإنما يحتاج الحكم على مستوى أي لاعب إلى مشاركته في عدة مباريات كاملة وحصوله على فرصة حقيقية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على تمسكه بقراراته الفنية عند اختيار قائمة المنتخب، موضحًا أنه يتعامل مع مصلحة المنتخب باعتبارها الأولوية، ولا يستبعد لاعبًا لمجرد طلب أحد الأندية عدم ضمه، خاصة إذا كان اللاعب لا يحصل على فرصة مشاركة منتظمة مع فريقه

وائل رياض شيتوس اخبار الرياضة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفز 700 جنيه خلال ساعات.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب يسجل أعلى سعر في شهر أكتوبر بختام تعاملات اليوم الاحد

الذهب يسجل أعلى سعر في أكتوبر بختام تعاملات اليوم.. وعيار 21 يفاجئ الجميع

شيخ الأزهر

الأزهر يدعو لتشكيل لجنة من حكماء الأمة لإنهاء كل الصراعات والحروب بالمنطقة العربية

جنيهات ذهب

قفز فوق الـ50 ألفا.. سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

أرشيفية

إيران تهدد برفض قرار منظمة التعاون الإسلامي بشأن اليمن.. وعراقجي يضع شروط طهران

وزير التربية والتعليم

إعادة الاختبار الرياضي لمرشحي الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم|والتعليم: اهتموا باللياقة

ناصر منسي

إبراهيم فايق: بعد انتقادات واقعة ناصر منسي.. عرضت لقطة لاعب الأهلي واتوقف 6 شهور

اسعار السبائك الذهب اليوم

تبيع ولا تشتري؟.. سعر الجنيه الذهب والسبائك الصغيرة الآن بعد الزيادة

ترشيحاتنا

مشرحة

مصرع طـ.فل صدمته سيارة أمام منزله في دشنا بقنا

مشرحة

العثور على جثة شخص في ظروف غامضة بمنطقة الحصواية بقنا

صورة أرشيفية

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بمدخل الزقازيق

بالصور

طريقة عمل تريند كيكة أكتوبر بالخطوات

تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر
تريند كيكة أكتوبر

يا أغلى اسم في الوجود.. معلمة تشارك طلابها الغناء في مشهد يغمره الفخر بالوطن

المعلمة
المعلمة
المعلمة

بعد 4 أيام معاناة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ خالد سليم

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

135 ألف جنيه سعر فستان درة بمهرجان الجونة وناقد موضة يعلق عليه.. شاهد

درة
درة
درة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد