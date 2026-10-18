البريميرليج.. برايتون يتوهج وبورنموث ينتصر ومان يونايتد يواصل النزيف

واصل برايتون انتصاراته المتتالية وانتزع المركز الثاني مؤقتاً من آرسنال بفوزه الكبير على ضيفه كريستال بالاس 5 - 0 السبت في المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما تابع مانشستر يونايتد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه وغريمه ليدز يونايتد 1 - 1.

في المباراة الأولى، أكرم برايتون وفادة ضيفه كريستال بالاس برباعية نظيفة محققاً فوزه الرابع توالياً بعد خسارة وتعادل، والخامس هذا الموسم ورفع رصيده إلى 16 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام آرسنال حامل اللقب الذي يحل ضيفاً على نوتنغهام فورست لاحقاً.

في المقابل، مني كريستال بالاس بخسارته الرابعة هذا الموسم وتراجع إلى المركز الرابع عشر.

وحسم برايتون نتيجة المباراة في شوطها الأول بثلاثية نظيفة في الدقائق العشر الأولى افتتحها في الدقيقة الرابعة عبر النيران الصديقة عندما سجل المدافع الفرنسي جايدي كانفو بالخطأ في مرمى فريقه.

وعزّز الباراغواياني دييغو غوميز تقدم أصحاب الأرض (7)، وأضاف الدولي السويدي التونسي الأصل ياسين عياري الثالث (10).

وواصل برايتون أفضليته في الشوط الثاني وترجمها إلى هدفين عبر اليوناني خارالامبوس كوستولاس (49)، وجاك هينشيلوود (84).

وفي المباراة الثانية، كان مانشستر يونايتد في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم عندما تقدم بهدف للكاميروني براين مبومو (35)، لكن ليدز أدرك التعادل بواسطة دومينيك كالفرت- ليوين (51) وهذا هو التعادل الرابع لمانشستر يونايتد مقابل خسارتين وفوز واحد فرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، وهو ترتيب لا يليق بتاريخ النادي العريق المتوج بـ20 لقباً في الدوري ولا بإمكاناته المالية الكبيرة، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة توالياً في الدوري.

وزادت مرارة النتيجة لأنها جاءت على ملعب إيلاند رود، معقل أحد المنافسين التاريخيين، رغم أن فريق المدرب مايكل كاريك كان البادئ بالتسجيل.

ويبدو المدرب الإنجليزي الشاب عاجز حتى الآن عن تصحيح مسار «الشياطين الحمر» رغم محاولاته التكتيكية، ومنها الدفع بصانع الألعاب الدولي البرتغالي برونو فرنانديز في مركز المهاجم الوهمي خلال مواجهة الأحد.

وبدا هذا الخيار ناجحاً في البداية، حيث افتتح الضيوف التسجيل عندما حوّل الكاميروني براين مبويمو عرضية الدولي البلجيكي يوري تيليمانس إلى الشباك، لكن ليدز أدرك التعادل عبر كالفرت- لوين إثر ركلة ركنية، ثم أهدر فرصتين متتاليتين لخطف الفوز في الوقت بدل الضائع (90 + 1).

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع.

وحقق بورنموث فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه سندرلاند المنقوص عدديا 2 - 0.

وبكّر بورنموث بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة السادسة عبر لاعب وسطه ماركوس تافرنييه إثر تمريرة من البرازيلي إيفانيلسون.

وتلقى سندرلاند ضربة موجعة بطرد مدافعه النمساوي كيفين دانسو في الدقيقة 17.

وأمَّن إيفانيلسون انتصار بورنموث بتسجيله الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني (48).

وتخلص بورنموث من المركز الأخير الذي كان يتقاسمه مع توتنهام وارتقى إلى المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط لسندرلاند الذي تراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء توتنهام مع كوفنتري سيتي.