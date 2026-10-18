برايتون يكتسح كريستال بالاس 5-0 ويواصل انطلاقته في الدوري الإنجليزي

اكتسح فريق برايتون ضيفه كريستال بالاس بخمسة أهداف دون رد، مساء اليوم الأحد، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج).

وواصل برايتون انتصاراته المتتالية في "البريميرليج"، للمباراة الرابعة على التوالي، ليرتقي للمركز الثاني في جدول الترتيب بشكل مؤقت، في انتظار نتيجة مباراة أرسنال أمام نوتنجهام فورست.

سجل خماسية برايتون كلٌ من: جايدي كانفو لاعب كريستال بالخطأ في مرماه، ودييجو جوميز، وياسين عياري، وكوستولاس، وجاك هينشلود، في الدقائق 4 و7 و10 و49 و84.

رفع هذا الفوز العريض رصيد برايتون إلى 16 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد كريستال بالاس، الذي تلقى اليوم خسارته الرابعة هذا الموسم، عند 14 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.