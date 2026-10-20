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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يدافع عن ناصر منسي .. ويتوقع انتهاء الأزمة في هذا الموعد

ناصر منسي
ناصر منسي
يمنى عبد الظاهر

دافع الإعلامي أحمد شوبير، عن ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الأزمة التي أثارها تصرف اللاعب خلال مواجهة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن اللاعب اعتذر أكثر من مرة واعترف بخطئه، مطالبًا بترك إدارة القلعة البيضاء تتخذ القرار المناسب بشأن العقوبة الموقعة عليه.

وقال شوبير، إن ناصر منسي اعتذر مرة واثنين وثلاثًة عن تصرفه، مشددًا على أن مصلحة الفريق يجب أن تكون فوق أي اعتبارات، بغض النظر عن اسم اللاعب أو نجوميته.

وأضاف: «خلاص سيب بقى نادي الزمالك ياخد قراره، متبقاش ضاغط عمال على بطال»، كاشفًا عن توقعه الشخصي بانتهاء الأزمة عقب مباراة الجيش الرواندي، والاكتفاء بمعاقبة اللاعب بالإيقاف لمدة مباراتين.

وأوضح شوبير، أن الجميع معرض للخطأ والخروج عن الشعور، لكنه أشار إلى أن بعض ردود الفعل قد تكون مبالغًا فيها، خاصة أن اللاعب نفسه أقر بخطئه وقدم اعتذارات متكررة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ناصر منسي يتمتع بالطيبة والاحترام، لكنه مطالب بإدراك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه باعتباره لاعبًا يحظى بمتابعة الجماهير، محذرًا إياه من الاعتقاد بأن الجميع يتمنى له الخير، ومشددًا على ضرورة التعلم من الموقف وعدم تكراره.

اعتذار ناصر منسي 

وقدم ناصر منسي ، اعتذارا لمعتمد جمال ونادي الزمالك وجماهيره، ولم يتقبله المدير الفني وقد تم توقيع غرامة مالية على اللاعب.

قرار معتمد جمال

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إحالة ناصر منسي، مهاجم الفريق، للتحقيق، وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين انتهاء التحقيق، الذي سيخضع له اللاعب عقب عودة بعثة الفريق من رواندا غدًا الأحد، بعد خوض مباراة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقدم عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مذكرة إلى الشؤون القانونية بنادي الزمالك بشأن الواقعة، تمهيدًا للتحقيق مع اللاعب.

وسيتم حسم مصير عودة ناصر منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية في ضوء نتائج التحقيق الذي سيخضع له اللاعب.

تجديد ناصر منسي للاعتذار 

وجدد ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء وإدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، عما بدر منه خلال المباراة الأخيرة.

وكتب ناصر منسي عبر خاصية «الاستوري» بحسابه على موقع «إنستجرام»، أن ما حدث كان نتيجة لحظة حماس وضغوط المباريات التي يتعرض لها اللاعبون بصفة عامة، مؤكدًا أن هذه الأمور تنقضي مع تحقيق الفوز والانتصارات.


موقف نادي الزمالك 

وتدخل عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك لحل الأزمة بين معتمد جمال وناصر منسي ليعود اللاعب للمشاركة والتواجد في المباريات.

ورفض معتمد جمال تدخل أعضاء مجلس الإدارة واصر على إيقاف اللاعب عن المشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب تصرفه المشين فيه حقه.

وحتى الان لم يتم الاتفاق على حل نهائي بشأن أزمة ناصر منسي داخل النادي وحسم قرار العقوبة النهائية على اللاعب.
 

الإعلامي أحمد شوبير بنادي الزمالك الجيش الرواندي دوري أبطال أفريقيا ناصر منسي

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