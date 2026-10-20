رغم الإعتذار.. مصير غامض لـ ناصر منسي في الزمالك

دخل ناصر منسي مهاجم نادي الزمالك في أزمة قوية مع معتمد جمال المدير الفني للفريق بعد تصرفات اللاعب في مباراة الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر ناصر منسي بتصرف غير لائق تجاه المدرب بعد تسجيله هدفا وقيادة الفريق للفوز في دوري أبطال أفريقيا مما سبب أزمة في العلاقة بينهما.

اعتذار ناصر منسي

قدم ناصر منسي اعتذارا لمعتمد جمال ونادي الزمالك وجماهيره ولم يتقبله المدير الفني وقد تم توقيع غرامة مالية على اللاعب.

قرار معتمد جمال

وقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إحالة ناصر منسي، مهاجم الفريق، للتحقيق، وإيقافه عن التدريبات الجماعية لحين انتهاء التحقيق، الذي سيخضع له اللاعب عقب عودة بعثة الفريق من رواندا غدًا الأحد، بعد خوض مباراة الجيش الرواندي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقدم عبد الناصر محمد، مدير الكرة، مذكرة إلى الشؤون القانونية بنادي الزمالك بشأن الواقعة، تمهيدًا للتحقيق مع اللاعب.

وسيتم حسم مصير عودة ناصر منسي للمشاركة في التدريبات الجماعية في ضوء نتائج التحقيق الذي سيخضع له اللاعب.

تجديد ناصر منسي للاعتذار

وجدد ناصر منسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اعتذاره لجماهير القلعة البيضاء وإدارة النادي والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، عما بدر منه خلال المباراة الأخيرة.

وكتب ناصر منسي عبر خاصية «الاستوري» بحسابه على موقع «إنستجرام»، أن ما حدث كان نتيجة لحظة حماس وضغوط المباريات التي يتعرض لها اللاعبون بصفة عامة، مؤكدًا أن هذه الأمور تنقضي مع تحقيق الفوز والانتصارات.

موقف نادي الزمالك

وتدخل عدد من أعضاء مجلس إدارة الزمالك لحل الأزمة بين معتمد جمال وناصر منسي ليعود اللاعب للمشاركة والتواجد في المباريات.

ورفض معتمد جمال تدخل أعضاء مجلس الإدارة واصر على إيقاف اللاعب عن المشاركة خلال الفترة المقبلة بسبب تصرفه المشين فيه حقه.

وحتى الان لم يتم الاتفاق على حل نهائي بشأن أزمة ناصر منسي داخل النادي وحسم قرار العقوبة النهائية على اللاعب.