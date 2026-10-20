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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قائمة غيابات الزمالك أمام بترول أسيوط في بطولة الدوري

الزمالك
الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام بترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يتطلع خلالها الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات على المستوى المحلي.

تقام مباراة الزمالك وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

قائمة غيابات الزمالك

ويغيب عن الزمالك أمام بترول أسيوط كلا من محمد إسماعيل لخضوعه لبرنامج تأهيلي بعد كدمة الركبة ومحمود بنتايج الذي يخضع لمرحلة التعافي بعد الإصابة

ولم يحسم بعد مصير مشاركة أدم كايد في مباراة لترول أسيوط بسبب اصابة الكتف التي عانى منها الفترة الماضية.

وتعرض أحمد ربيع لكسر في الأنف كما لم يستعيد محمد إبراهيم جاهزيته الفنية بعدإصابته في الركبة.

وتم استبعاد ناصر منسي من المشاركة بناءا على قرار إيقافه بسببتصرفه الأخير في مبارة الجيش الرواندي

وخرج محمد صبحي من القائمة لأسباب فنية بجانب سيف فاروق جعفر 

ويأمل الزمالك في الاعتماد على خبرات لاعبيه وإمكاناتهم الفنية لفرض السيطرة على مجريات المباراة، مع ضرورة استغلال الفرص الهجومية وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة تهديد مرماه.

على الجانب الآخر، يخوض بترول أسيوط المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مستفيدًا من فوزه الأخير على أبو قير للأسمدة، في محاولة لمواصلة حصد النقاط وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل بترول أسيوط المركز السادس عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، وفقًا للأرقام الواردة قبل المواجهة.

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