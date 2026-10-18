الأربعاء.. وليد توفيق وأمل غربي يحييان حفلا بمهرجان الموسيقى العربية الـ 34 وانطلاق مؤتمره العلمي

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل، ضمن فعاليات الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حفلا فنيا في الثامنة مساء يوم /الأربعاء/ المقبل على المسرح الكبير، بمشاركة النجم اللبناني وليد توفيق والنجمة التونسية أمل غربي ونخبة من نجوم الموسيقى العربية، بالتزامن مع انطلاق جلسات المؤتمر العلمي المصاحب على المسرح الصغير في العاشرة صباحا.
ويشهد الحفل فاصلين غنائيين تصاحبهما الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو حازم القصبجي، حيث تحيي أمل غربي الفاصل الأول بمشاركة المطربين رضوى سعيد وياسر سليمان، فيما يحيي وليد توفيق الفاصل الثاني، ويسبقه ظهور نجوم الأوبرا أشرف وليد ورحاب عمر.
وعلى المسرح الصغير، تنطلق في العاشرة صباحا فعاليات المؤتمر العلمي المصاحب، الذي يناقش موضوع "الموسيقى العربية بين النقد الأكاديمي والتناول الإعلامي"، وتبدأ الجلسة الأولى بكلمات للدكتور رضا الوكيل، رئيس الأوبرا والمهرجان، والدكتور محمد الموجي، مدير المهرجان والمؤتمر، والدكتور محمد شبانة، رئيس اللجنة العلمية.
ويعقب الكلمات مناقشة المحور الأول بعنوان "الموسيقى العربية تحت مجهر النقد الأكاديمي (1)"، بمشاركة الدكتور عمرو ناجي مقررا من مصر، والباحثين الدكتورة مها العربي من مصر، والدكتورة رجاء موسى من السودان، والدكتور نضال نصيرات من الأردن، والدكتور عصام الجودر من البحرين، وأسماء الطرابلسي من تونس.
وتستأنف أعمال المؤتمر في الثانية عشرة والنصف ظهرا بجلسة يديرها الدكتور محمد واصف مقررا من الأردن، بمشاركة الباحثين الدكتور إيهاب صبري من مصر، والدكتور صبحي الشرقاوي من الأردن، والدكتور معتصم عديلة من فلسطين، وهاني أحمد زويل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومهدي مقناوة من الجزائر.