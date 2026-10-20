منتخب ناشئات اليد يواجه الأرجنتين في بطولة العالم بالمغرب

يلتقي منتخب الناشئات لكرة اليد مواليد 2010 مع الأرجنتين اليوم الثلاثاء في ثالث مبارياته بمشواره ببطولة العالم و التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

تنطلق مباراة منتخب الناشئات مع الأرجنتين في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

و يلعب منتخب الناشئات ضمن المجموعة الرابعة و التى تضم كلا من سويسرا و الأرجنتين و روسيا.

كان منتخب الناشئات تلقى الخسارة في المباراة الأولى له بالمونديال أمام روسيا قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على حساب سويسرا “ ثالث أوروبا ”.

ويبحث منتخب الناشئات اليوم أمام الأرجنتين عن الفوز من أجل حسم تأهله إلى الأدوار المقبلة من المونديال .



وتضم قائمة منتخب الناشئات لخوض بطولة العالم كلا من : حراسة المرمى: مريم أحمد ،أمنيةمصطفى ،نورهان أشرف ،جناح أيسر: فريدة بلال ،ريماس عيسوي ،ظهير أيسر:سلمى إبراهيم ،مريم صلاح ،رودينا حمدون ،صانع ألعاب:هايا سيد ،رواية إبراهيم ،جناح أيمن: جنى علي ، سلمى أحمد ،ظهير أيمن: سما ضياء ،فرح عدلي ،سدرة محمد ،لاعب الدائرة: جنى هاني ،مريم عمار ،روينا ماجد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات تحت 16 عاما كلا من قاسم إبراهيم مديرا فنيا ، محمد دعبس مدربا عاما ،هشام الصياد مدربا مساعدا ،محمد عبدالمنعم مدربا لحراس المرمى ، دينا علاء طبيبة الفريق ، منة كرم مديرا إداريا.

ويتولى محمد جمال هليل أمين صندوق اتحاد كرة اليد ، رئاسة بعثة منتخب الناشئات في بطولة العالم بالمغرب .