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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات اليد يواجه الأرجنتين في بطولة العالم بالمغرب

ناشئات الأهلي
ناشئات الأهلي
محمد سمير

يلتقي منتخب الناشئات لكرة اليد مواليد 2010 مع الأرجنتين اليوم الثلاثاء في ثالث مبارياته بمشواره ببطولة العالم و التى تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

تنطلق مباراة منتخب الناشئات مع الأرجنتين في تمام الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.

و يلعب منتخب الناشئات ضمن  المجموعة الرابعة و التى تضم كلا من سويسرا و الأرجنتين و روسيا.

كان منتخب الناشئات تلقى الخسارة في المباراة الأولى له بالمونديال أمام روسيا قبل أن يحقق فوزا تاريخيا على حساب سويسرا “ ثالث أوروبا ”.

ويبحث منتخب الناشئات اليوم أمام الأرجنتين عن الفوز من أجل حسم تأهله إلى الأدوار المقبلة من المونديال .


وتضم قائمة منتخب الناشئات لخوض بطولة العالم كلا من : حراسة المرمى: مريم أحمد ،أمنيةمصطفى ،نورهان أشرف ،جناح أيسر: فريدة بلال ،ريماس عيسوي ،ظهير أيسر:سلمى إبراهيم ،مريم صلاح ،رودينا حمدون ،صانع ألعاب:هايا سيد ،رواية إبراهيم ،جناح أيمن: جنى علي ، سلمى أحمد ،ظهير أيمن: سما ضياء ،فرح عدلي ،سدرة محمد ،لاعب الدائرة: جنى هاني ،مريم عمار ،روينا ماجد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئات تحت 16 عاما كلا من قاسم إبراهيم مديرا فنيا ، محمد دعبس مدربا عاما ،هشام الصياد مدربا مساعدا ،محمد عبدالمنعم مدربا لحراس المرمى ، دينا علاء طبيبة الفريق ، منة كرم مديرا إداريا.

ويتولى محمد جمال هليل أمين صندوق اتحاد كرة اليد ، رئاسة بعثة منتخب الناشئات في بطولة العالم بالمغرب .

منتخب ناشئات اليد الأرجنتين بطولة العالم بالمغرب

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