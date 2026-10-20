اليوم.. الزمالك يبحث عن عودة الانتصارات في الدوري أمام بترول أسيوط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة جديدة أمام بترول أسيوط، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في مباراة يتطلع خلالها الفارس الأبيض إلى تحقيق الفوز واستعادة الانتصارات على المستوى المحلي.

موعد مباراة الزمالك وبترول أسيوط

تقام مباراة الزمالك وبترول أسيوط في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الزمالك اللقاء بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه على الجيش الرواندي في منافسات دوري أبطال أفريقيا، ويسعى لاستثمار هذه النتيجة الإيجابية من أجل مواصلة تحقيق الانتصارات وتعزيز موقفه في المسابقة المحلية.

يعاني الزمالك من عدة غيابات قبل مواجهة بترول أسيوط، حيث يغيب ناصر منسي بقرار فني، عقب أزمته خلال مباراة الجيش الرواندي، كما يغيب محمود بنتايج بسبب الإصابة.

وتضم قائمة الغيابات أيضًا محمد السيد، ومحمد إسماعيل، وعمرو ناصر، ومحمد إبراهيم، وأحمد ربيع، وهو ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ لاختيار التشكيل المناسب وتعويض العناصر الغائبة.

ويأمل الزمالك في الاعتماد على خبرات لاعبيه وإمكاناتهم الفنية لفرض السيطرة على مجريات المباراة، مع ضرورة استغلال الفرص الهجومية وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة تهديد مرماه.

على الجانب الآخر، يخوض بترول أسيوط المباراة بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، مستفيدًا من فوزه الأخير على أبو قير للأسمدة، في محاولة لمواصلة حصد النقاط وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

ويحتل بترول أسيوط المركز السادس عشر في جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة، وفقًا للأرقام الواردة قبل المواجهة.

واستعدادًا للمباراة، دخل الفريق معسكرًا مغلقًا لرفع معدلات التركيز وتجهيز اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، مع دراسة نقاط القوة والضعف لدى الزمالك، ووضع الخطة المناسبة للتعامل مع مفاتيح لعبه.

ويطمح الجهاز الفني لبترول أسيوط، بقيادة أحمد عبد المقصود، إلى تقديم أداء قوي أمام الفارس الأبيض، مع محاولة استغلال المساحات في دفاع المنافس وتهديد مرماه، وعدم الاكتفاء بالتراجع الدفاعي.

تمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، إذ يسعى الزمالك لحصد النقاط الثلاث واستعادة الانتصارات المحلية، بينما يأمل بترول أسيوط في تحقيق مفاجأة تساعده على تحسين وضعه في جدول الدوري.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة التي تجمع الفريقين، في ظل رغبة الزمالك في تأكيد تفوقه واستثمار دفعة الفوز الأفريقي، مقابل طموح بترول أسيوط في مواصلة نتائجه الإيجابية والخروج بنتيجة تدعم مسيرته في البطولة.