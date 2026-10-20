انطلاق بطولة وادي السليكون للاسكواش في أمريكا بمشاركة 12 لاعبًا ولاعبة من مصر

تنطلق اليوم الثلاثاء منافسات الدور الأول من بطولة وادي السليكون للاسكواش، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 120 ألف دولار.

12 لاعبًا ولاعبة يمثلون مصر في البطولة

تشهد بطولة وادي السليكون مشاركة 12 لاعبًا ولاعبة من مصر، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال و7 لاعبات في منافسات السيدات، في إطار المنافسة على حصد اللقب والتقدم في التصنيف العالمي للاسكواش.

وتضم قائمة المصريين المشاركين في منافسات الرجال كلًا من آدم حول، ويحيى النوساني، وكريم التركي، ومحمد زكريا، وكريم عبد الجواد.

وفي منافسات السيدات، تشارك كل من نور أبو المكارم، وناردين جرس، وهيا علي، وسنا إبراهيم، ونور الشربيني، وسلمى هاني، وفريدة محمد.

وعلى صعيد التصنيف العالمي، واصل اللاعب المصري مصطفى عسل تصدر تصنيف الرجال، فيما حافظت أمينة عرفي، لاعبة نادي الجزيرة، على المركز الأول في تصنيف السيدات، وفقًا للتصنيف الذي أعلنته رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش لشهر أكتوبر الجاري.

وتعكس صدارة الثنائي المصري استمرار الحضور القوي للاعبي ولاعبات مصر على قمة التصنيف العالمي، بالتزامن مع انطلاق منافسات بطولة وادي السليكون في الولايات المتحدة الأمريكية.