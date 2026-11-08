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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البابا ليو يتوجه إلى الأرجنتين وسط خلافات مع ميلي بشأن التقشف والحرب على إيران

البابا ليو
البابا ليو
أمنية رشاد الجلوي

يتوجه بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى الأرجنتين، في المحطة الثانية من جولته التي تستمر 12 يومًا وتشمل ثلاث دول في أمريكا الجنوبية، حيث يلقي كلمة أمام الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، وسط توتر بين الجانبين على خلفية سياسات التقشف وموقف الحرب على إيران.

وتحظى كلمة البابا، الذي يُعد أول بابا مولود في الولايات المتحدة، بمتابعة وثيقة، في ظل التباين بين مواقف الفاتيكان وميلي، الذي يُنظر إليه باعتباره حليفًا مقربًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعرض برنامج التقشف الذي يتبناه ميلي لانتقادات من الكنيسة الكاثوليكية بسبب تداعياته على الفئات الأكثر فقرًا، كما أيد الرئيس الأرجنتيني بقوة الحرب على إيران، في موقف يتعارض مع انتقادات البابا ليو للحرب، والتي أثارت بدورها استياء ترامب.

ويصل البابا إلى الأرجنتين قادمًا من أوروجواي، ضمن جولة تستمر حتى 17 نوفمبر الجاري، دعا خلالها دول أمريكا الجنوبية إلى التعامل بصورة جماعية مع القضايا الإقليمية، وتقديم نموذج يعزز الدبلوماسية والحوار باعتبارهما بديلًا للصراعات.

ويُعد ليو، البالغ من العمر 71 عامًا، أول بابا للفاتيكان يزور الأرجنتين منذ عام 1987، ومن المقرر أن تشمل زيارته أربع مدن حتى يوم الأربعاء، في واحدة من أكثر الجولات الخارجية كثافة لزعيم الكنيسة الكاثوليكية منذ عقود.

وتأتي الزيارة بعد أقل من شهر على خضوع البابا لجراحة لاستئصال ورم سرطاني في الرئة، فيما اعتاد خلال لقاءاته مع الحكومات اتباع نهج دبلوماسي حذر، رغم تبنيه مؤخرًا مواقف أكثر حدة في القضايا الدولية، وانتقاده مسار القيادة العالمية.

بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر الأرجنتين الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي سياسات التقشف الحرب على إيران

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