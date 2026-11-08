مورينيو بعد ثلاثية فالنسيا: غرفة ملابس ريال مدريد سعيدة.. وضغط المباريات مصدر قلقي الوحيد

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، بالروح الجماعية والتماسك الذي يظهر عليه لاعبوه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الفريق يعيش أجواء إيجابية داخل غرفة الملابس، وذلك عقب الفوز على مضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأكد مورينيو أن لاعبي ريال مدريد أظهروا تطورًا واضحًا على المستويين الفردي والجماعي، مشيرًا إلى أن التماسك الدفاعي الذي يتمتع به الفريق يعود بالدرجة الأولى إلى التزام اللاعبين واستجابتهم للتعليمات الفنية.

مورينيو يشيد بروح لاعبي ريال مدريد

ونقل الموقع الرسمي لريال مدريد تصريحات المدرب البرتغالي، الذي قال: «اللاعبون يستجيبون بشكل رائع، سواء على المستوى الفردي أو كفريق. هناك تطور كبير، وأعتقد أيضًا أن استحواذنا على الكرة لفترات طويلة قلل من حاجتنا إلى العمل الدفاعي. وعندما كنا نفقد الكرة، كان رد فعلنا دائمًا رائعًا».

وأضاف: «هذا الفريق متضامن للغاية ومتحد للغاية ويملك روحًا جيدة».

وتعكس تصريحات مورينيو رضاه عن الحالة الجماعية التي وصل إليها الفريق، خاصة في ظل قدرة اللاعبين على الحفاظ على التوازن بين الأداء الهجومي والالتزام الدفاعي، وهو ما ظهر خلال مواجهة فالنسيا.

مورينيو يرفض المبالغة في الاحتفال بالانتصارات

ورغم تحقيق ريال مدريد ثمانية انتصارات متتالية، شدد مورينيو على ضرورة الحفاظ على الهدوء وعدم المبالغة في الاحتفال بالنتائج الإيجابية، مؤكدًا أن الفوز بالمباريات يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا بالنسبة لفريق بحجم النادي الملكي.

وقال المدرب البرتغالي: «لا ينبغي أن نصاب بجنون الفرح لمجرد الفوز بالمباريات مع فريق مثل ريال مدريد. الفوز بالمباريات هنا يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا».

وتابع متحدثًا عن الأجواء داخل غرفة الملابس: «أرى غرفة ملابس سعيدة وهادئة، رغم الموسيقى الصاخبة والفوضوية التي يشغلها اللاعبون».

ضغط المباريات يثير قلق مورينيو

وفي المقابل، أبدى المدير الفني لريال مدريد قلقه من الإجهاد البدني الذي يعاني منه اللاعبون، خاصة مع اقتراب فترة التوقف الدولي وانضمام عدد كبير منهم إلى منتخبات بلادهم بداية من يوم الاثنين.

وأوضح مورينيو أن لاعبيه يحتاجون إلى الحصول على الوقت الكافي للتعافي من الإجهاد العضلي الذي تعرضوا له نتيجة ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

وقال: «اللاعبون في حالة إجهاد شديدة، وسيكونون مع منتخباتهم اعتبارًا من يوم الاثنين، بينما يحتاجون خلال الأيام المقبلة إلى التعافي من هذا الإجهاد العضلي. هذا هو مصدر قلقي الوحيد».

مورينيو ينتقد جدول المباريات والسفر

كما وجه المدرب البرتغالي انتقادات إلى جدول المباريات، معتبرًا أن توالي المواجهات وكثرة التنقلات والسفر خلال الفترة الأخيرة فرضت أعباء بدنية كبيرة على لاعبي ريال مدريد.

وطالب مورينيو رابطة الدوري بمراعاة ظروف الفريق، في ظل المجهود الذي بذله اللاعبون خلال سلسلة المباريات الأخيرة، والتي وصفها بالماراثون المرهق.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لا أريد أن أقول إن الأمر يفوق طاقة البشر؛ فمن الممكن القيام به، لكنه صعب للغاية. بعد هذا الماراثون من السفر والمباريات من الأحد إلى السبت، كان الأمر أكثر من اللازم».

ويأمل مورينيو أن يستفيد لاعبو ريال مدريد من فترة التوقف الدولي لاستعادة جاهزيتهم البدنية، ومواصلة سلسلة الانتصارات بعد العودة إلى المنافسات، في ظل رغبة الفريق في الحفاظ على مستواه ومواصلة المنافسة على لقب الدوري الإسباني.