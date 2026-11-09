خطوة إستراتيجية كبرى لخدمة مرضى الأورام.. بدء الأعمال التنفيذية للمبنى الشمالي الجديد بمعهد أورام جامعة المنوفية

شهد موقع إنشاء "المبنى الشمالي" لمعهد الأورام اجتماعاً ميدانياً موسعاً؛ لمتابعة السير الفعلي للإجراءات التنفيذية بالتزامن مع انطلاق أعمال الحفر على أرض الواقع، تدشيناً لهذا الصرح الطبي والأكاديمي العملاق.

وذلك ​في إطار التوجيهات المستمرة لإدارة جامعة المنوفية بالتوسع في البنية التحتية الطبية والارتقاء الجذري بمستوى الخدمات العلاجية المقدمة لمرضى الأورام

​عُقد الاجتماع بموقع المشروع برعاية كريمة من الدكتورأحمد فرج القاصد - رئيس جامعة المنوفية، وبحضور نخبة من قيادات الجامعة والخبراء الاستشاريين والجهات المنفذة:الدكتور/ أحمد صبري الجمال - عميد معهد الأورام، الدكتور محمد سعفان - عميد كلية الهندسة.

و​الدكتور عصام هلال - المستشار الهندسي لرئيس الجامعة.

​السادة المهندسون بالمكتب الهاشمي للتصميمات، ​ممثلو شركة "بتروجيت" (الشركة المنفذة للمشروع).

​تفقد الحضور موقع الأعمال الميدانية لاستعراض التفاصيل الإنشائية والتجهيزية لهذا المشروع الضخم، والذي يُعد إنقاذًا حقيقيًا وأملاً جديدًا لآلاف المرضى وذويهم؛ إذ يُقام المبنى على مساحة 3000 متر مربع، بارتفاع 10 أدوار، وبطاقة استيعابية تصل إلى 400 سرير، و6 غرف عمليات مجهزة بأحدث التقنيات الجراحية العالمية.

​ولا يقتصر هذا الإنجاز على الاستجابة السريعة لمشكلات التكدس والقضاء التام على قوائم الانتظار، بل يمتد لفتح آفاق علاجية وبحثية استثنائية تُدخل خدمات طبية تُقدَّم لأول مرة بالمنطقة، وتشتمل على:

​طابق متكامل للعلاج الإشعاعي: مدعم بـ 4 أجهزة معجل خطي (Linear Accelerator) أحدث ما توصل إليه العلم؛ لإنهاء معانات المواعيد الممتدة وتكدس حالات العلاج الإشعاعي تماماً.

​برنامج زراعة النخاع: أقسام متخصصة ومجهزة بأعلى معايير الأمان والتعقيم لعمليات زراعة النخاع.

​وحدة العناية المركزة للأطفال: وحدة متكاملة مراعية لطبيعة الأطفال المرضى وتقديم الرعاية الحرجة الفائقة لهم.

​قسم الطب التلطيفي: لتقديم الدعم النفسي والجسدي المتكامل وتحسين جودة حياة المرضى في مختلف مراحل العلاج.

​قسم بيولوجيا الأورام: مركز بحثي ممتد يسهم مباشرة في اكتشاف وتطوير أدوية وبروتوكولات علاجية جديدة ومخصصة.

​قسم الإحصاء الطبي: لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في دعم البحث العلمي وتوجيه خطط الرعاية الصحية مستقبلاً.

​إن انطلاق الأعمال التنفيذية في هذا الصرح العظيم يجسد الرؤية الثاقبة والرسالة الإنسانية لمعهد الأورام وجامعة المنوفية؛ لتقليل الأعباء عن المرضى، ورسم البسمة على وجوه ذويهم عبر تقديم خدمة طبية متطورة تليق بأهلنا وفق أعلى المعايير الدولية.

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