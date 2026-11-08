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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

دعم فلاحي المنوفية.. وزير الزراعة يبحث توفير الأسمدة والتقاوي ومواجهة التعديات

وزير الزراعة ومحافظ المنوفية
وزير الزراعة ومحافظ المنوفية
شيماء مجدي

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المقدمة لأبناء المحافظة، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لقطاعات الوزارة المختلفة بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الزراعة بمحافظ المنوفية، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم للمحافظة باعتبارها إحدى المحافظات الزراعية الواعدة التي تشهد اهتماماً كبيراً ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة.

وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مبادرة "القرية المنتجة"، وآليات التوسع في دعم وتطوير القرية المصرية لتحويلها إلى وحدة إنتاجية اقتصادية قادرة على توفير فرص عمل، بالتكامل مع جهود الوزارة في دعم التنمية الريفية والتمكين الاقتصادي لصغار المزارعين والأسر المنتجة.

وناقش الجانبان أيضاً خلال اللقاء، جهود الوزارة لدعم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات التنموية ودعم صغار المربين، بالإضافة إلى التشديد على رصد ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في المهد، فضلاً عن بحث سبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالجمعيات الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي المُعتمدة بالكميات المناسبة.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية التوسع في الاستثمار الزراعي من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وقطاعاتها المختلفة بالمحافظة، لإقامة مشروعات خدمية وإنتاجية تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي.

واوضح وزير الزراعة أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بتحويل القرى إلى مراكز إنتاجية مستدامة، مؤكداً التنسيق الكامل لتوفير كافة التيسيرات والتمويلات الميسرة للشباب والأسر المنتجة بمحافظة المنوفية، لضمان نجاح مشروعات "القرية المنتجة" وتحقيق عوائد اقتصادية سريعة وملموسة على أرض الواقع.

ومن جانبه، أعرب محافظ المنوفية عن تقديره للجهود المبذولة من قِبل وزارة الزراعة في دعم المزارعين وتوفير المستلزمات الزراعية، مشيداً بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية للوزارة والمحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات التنموية والخدمية في القطاع الزراعي والحيواني.

الزراعة وزير الزراعة المنوفية محافظ المنوفية التنمية الزراعية

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