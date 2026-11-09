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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مبادرة من 50 دولة ضد إسرائيل بسبب أعمالها الوحشية بغزة

غرق خيام غزة
غرق خيام غزة
محمد على

تسعى حكومة حزب العمال في بريطانيا لبيان مشترك صادر عن نحو 50 دولة بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة، ويتضمن سلسلة من المطالب من الحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته "يديعوت أحرنوت".


ومن بين هذه المطالب رفع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، وتوسيع نطاق أنشطة منظمات الإغاثة الدولية، والسماح للصحفيين والبعثات الدبلوماسية بالوصول إلى القطاع.

ومن المتوقع أن يُنشر البيان كمتابعة للمبادرة البريطانية "غزة: نداء للعمل" التي أُطلقت في سبتمبر بدعم من أستراليا والدنمارك ومصر والأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.


ويتضمن البيان الجديد نسخة مختصرة من المبادرة الأصلية، مع إعادة التأكيد على ثلاثة التزامات من الدول الموقعة وثمانية مطالب موجهة إلى إسرائيل.

وتأتي المبادرة في إطار تحركات دبلوماسية دولية متزايدة بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، وسط مطالبات بتخفيف القيود على دخول الإمدادات واستعادة الخدمات الأساسية.


وكانت بريطانيا قد قادت مبادرات وبيانات مشتركة سابقة مع دول أخرى للمطالبة بتسهيل وصول المساعدات إلى القطاع.

في المقابل، واجهت المبادرة البريطانية انتقادات شديدة في إسرائيل، خصوصاً لأنها تركز على مطالب موجهة إلى الحكومة الإسرائيلية دون أن تجعل نزع سلاح حركة حماس في صلبها.


وهاجم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، لندن قائلاً إن «حكومة حزب العمال نسيت وجود حماس»، مضيفاً أن المجتمع الدولي «يشير مراراً بأصابع الاتهام إلى إسرائيل ويتجاهل مسؤولية التنظيم الإرهابي عن الوضع في القطاع».

غزة الاحتلال غرق

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