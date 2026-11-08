قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواجهة هروب الشباب من الزراعة على طاولة الشيوخ اليوم.. مطالب بخطة حكومية عاجلة
هل للكفر شعب كالإيمان وما أعلاها وأدناها؟ .. علي جمعة يوضح
هل يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة في يناير 2027؟.. تفاصيل قرار التأمينات
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل تعد شخصين على سيدة بالمنوفية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من شخصين يحملان سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة" لقيامهما بمنعه من دخول منزله بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/الجارى تبلغ لمركز شرطة الباجور من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهم حول الميراث .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شقيق زوج الشاكية "له معلومات جنائية" ، نجله– مقيمان بذات الدائرة)، وضبط بحوزتهما (السلاح الأبيض والعصا الخشبية" المستخدمين فى التعدى ") وبمواجهتهما قررا بقيام (زوج الشاكية "شقيق الأول - له معلومات جنائية"، نجله) بالتعدى عليهما بالسب لذات الخلافات ، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى سلاح أبيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

الإيجار القديم

7 سنوات للسكني و5 لغير السكني.. كيف رسم قانون الإيجار القديم نهاية العقود؟

العياط

برلماني: مستعدون لتوفير الدعم والتبرع بالدم للمصابين وقلوبنا مع ضحايا حادث قطار العياط

الدكتورة أمل عصفور

بعد حادث العياط.. نائبة تتقدم ببيان عاجل لوزير النقل بشأن تكرار حوادث القطارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد