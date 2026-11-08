الداخلية تكشف تفاصيل تعد شخصين على سيدة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص من شخصين يحملان سلاح أبيض وعصا خشبية "شومة" لقيامهما بمنعه من دخول منزله بالمنوفية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 7/الجارى تبلغ لمركز شرطة الباجور من (ربة منزل - مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من شخصين لقيامهما بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهم حول الميراث .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (شقيق زوج الشاكية "له معلومات جنائية" ، نجله– مقيمان بذات الدائرة)، وضبط بحوزتهما (السلاح الأبيض والعصا الخشبية" المستخدمين فى التعدى ") وبمواجهتهما قررا بقيام (زوج الشاكية "شقيق الأول - له معلومات جنائية"، نجله) بالتعدى عليهما بالسب لذات الخلافات ، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.