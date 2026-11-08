«أنا الشاطر حسن».. ندوة وحفل توقيع لديوان الشاعر محمد الجزار بالصحفيين

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم ندوة ثقافية وحفل توقيع ديوان «أنا الشاطر حسن»، للشاعر محمد الجزار، الكاتب الصحفي بمجلة «روز اليوسف»، وذلك في إطار اهتمام النقابة بالحركة الإبداعية والأدبية، وفتح مساحات للحوار حول التجارب الشعرية المعاصرة.

أقيمت الندوة مساء اليوم، بقاعة طه حسين، بالدور الرابع في مبنى نقابة الصحفيين، وادارها الكاتب الصحفي طارق مرسي وبحضور قيادات مؤسسة روزاليوسف واعضاء مجلس نقابة الصحفيين.

وتضمنت الفعالية مناقشة التجربة الشعرية للشاعر محمد الجزار، وإلقاء الضوء على ديوانه «أنا الشاطر حسن»، إلى جانب حفل توقيع الديوان، بالأضافة الى مشاركة عددا من الصحفيين واشادتهم بالتجربة الابداعية .