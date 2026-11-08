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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتحرك لتسويق رضا سليم.. واللاعب يرفض عرضًا ليبيًا

رضا سليم
رضا سليم
نورهان عادل

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن رفض المغربي رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا للانتقال إلى أحد الأندية الليبية، رغم حصوله على مقابل مادي أكبر من راتبه الحالي مع القلعة الحمراء.

وقال محمود شوقي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي حصل على عرض من أحد الأندية الليبية لضم رضا سليم، براتب يفوق ما يتقاضاه اللاعب في النادي، إلا أن الأخير رفض العرض، مفضلًا عدم الانتقال إلى الدوري الليبي.

وتأتي هذه التطورات في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبل رضا سليم مع الأهلي، وإمكانية رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بالرحيل عن القلعة الحمراء.

وأشار شوقي إلى أن إدارة الأهلي تسعى لتسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل عدم وضوح موقفه من الاستمرار مع الفريق، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة في المباريات الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يواصل استعداداته للمباراة المقبلة

وعلى صعيد آخر، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره السكة الحديد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، حسم الأهلي تأهله إلى دور الـ16 من البطولة، بعدما قدم أداءً مميزًا ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره بيراميدز يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

محمود شوقي رضا سليم الأهلي

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