نهال طايل تنتقد ظهور أحمد العوضي وسط زحام توزيع اللحوم بعين شمس: مشاهد لا تليق بنجم

أبدت الإعلامية نهال طايل استياءها من بعض المشاهد المتداولة للفنان أحمد العوضي أثناء مشاركته في ذبح وتوزيع اللحوم على المواطنين بمنطقة عين شمس، معتبرة أن طريقة ظهوره وسط الحشود والتدافع أثارت علامات استفهام بشأن مدى ملاءمة هذه التصرفات لمكانته الفنية وشعبيته.

حالة الزحام الشديد

وأوضحت نهال طايل أن وجود الفنان وسط أعداد كبيرة من المواطنين في ظل حالة الزحام الشديد، فضلًا عن حمله إحدى الطفلات ومحاولة تسليمها إلى والدها، من المشاهد التي تستدعي الانتباه، خاصة مع احتمالات تعرض المتواجدين لمخاطر نتيجة التدافع.

وتساءلت الإعلامية عن الهدف من بعض التصرفات التي ظهرت أمام الكاميرات، مؤكدة أن شهرة الفنان لا ينبغي أن تكون مرتبطة بمشاهد استعراضية، وأن المحيطين به عليهم تنبيهه إلى تأثير مثل هذه التصرفات على صورته أمام الجمهور.

أحمد العوضي وعدد من كبار نجوم الفن

كما عقدت مقارنة بين أحمد العوضي وعدد من كبار نجوم الفن، من بينهم أحمد زكي ونور الشريف وعادل إمام، متسائلة عما إذا كانت النجومية الحقيقية ترتبط بمثل هذه المشاهد أم بما يقدمه الفنان من قيمة فنية.