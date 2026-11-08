محمد المنفي: رؤية الرئيس السيسي لحل الأزمة الليبية تقوم على مشاركة جميع المؤسسات في التسوية

أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن زيارة وزير الخارجية المصري إلى ليبيا تمثل خطوة مهمة، ومن المتوقع أن تكون تتويجًا للعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشددًا على عمق الروابط بين مصر وليبيا ووحدة أمنهما ومصالحهما.

وقال "المنفي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي من طرابلس ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الأحد، إن هناك رغبة ليبية حقيقية في التوصل إلى حلول للأزمة السياسية، مؤكدًا ضرورة أن تستند هذه الحلول إلى أسس صحيحة تحترم السيادة الليبية، وتضمن مشاركة المؤسسات الليبية في صياغة التسوية، من خلال المسارات التشريعية والاستفتاءات الشعبية، بما يتيح الوصول إلى حل جذري يحظى بقبول الليبيين.

وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على التطورات السياسية القائمة واستكمال المسار نحو تحقيق الاستقرار الكامل، مشيرًا إلى أهمية أن يكون الشعب الليبي شريكًا أساسيًا في تحديد مستقبل بلاده.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن الرسالة المصرية بشأن حل الأزمة تنطلق من ضرورة إشراك جميع المؤسسات الليبية في أي تسوية سياسية، محذرًا من أن الحلول غير التوافقية لن تحقق الاستقرار المنشود.

وأشار إلى أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل طرحًا قائمًا على أسس صحيحة، من خلال ضمان مشاركة المؤسسات الليبية والتوصل إلى حلول تحظى بتوافق غالبية الشعب الليبي.

وأكد المنفي أن متابعته المستمرة لتطورات الأوضاع في ليبيا تعكس حرص الرئيس السيسي على استقرار البلاد، لافتًا إلى أن هذا الدور ليس غريبًا على مصر باعتبارها دولة محورية في العالم العربي، وأن أمن البلدين مترابط.

واختتم المنفي بالتأكيد على أهمية تفعيل الدور المصري ودعم الجهود الرامية إلى استكمال المسار السياسي، بما يمهد لإجراء انتخابات رئاسية قريبة تنهي حالة الانقسام وتدعم استقرار ليبيا.