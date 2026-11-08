رئيس المجلس الرئاسي الليبي: افتتاح السفارة المصرية في طرابلس يعزز العلاقات الثنائية

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إن العلاقات المصرية الليبية تتجاوز إطار العلاقات التقليدية، وتستند إلى روابط تاريخية واستراتيجية، فضلًا عن ارتباطها بالأمن القومي المشترك، مشيرًا إلى أن وجود وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في طرابلس وإعادة افتتاح السفارة المصرية يمثلان خطوتين مهمتين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف المنفي، خلال لقاء خاص مع الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه الخطوات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حرص خلال لقاءاته معه على أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس الأخوة واحترام السيادة الليبية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أن إعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس تمثل تتويجًا لهذه الجهود وخطوة نحو تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح المنفي أنه استمع خلال لقائه بوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى ما يعزز التوقعات بتطور العلاقات المصرية الليبية خلال الفترة المقبلة، من خلال توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والأمني، إلى جانب قطاعات الصحة والتعليم والنفط والطاقة.

وأشار إلى أن تعزيز التعاون في هذه المجالات يصب في مصلحة البلدين، ولا سيما مصلحة الشعب الليبي، مؤكدًا أهمية البناء على الروابط التاريخية والاستراتيجية التي تجمع مصر وليبيا.