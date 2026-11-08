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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني يكشف مفاجأة بشأن مسابقة المعلمين: الوظائف المطلوبة تجاوزت 70 ألفًا والمتقدمون أقل من العدد

معلمة
معلمة
اخبار توك شو

أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وجود مشكلات في مسابقة التعليم، وتحديدًا المرحلة الخامسة، مشيرًا إلى أن المسابقات يجب أن تطرح وفق شروط واضحة ومعلنة مسبقًا، حتى يكون جميع المتقدمين على دراية كاملة بمعايير القبول.

وأضاف البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن المرحلة الخامسة شهدت بعض التغييرات التي أثارت تساؤلات بشأن مدى توافقها مع الشروط والضوابط التي أُعلنت قبل بدء المسابقة.

70 ألف وظيفة والمتقدمون أقل من العدد المطلوب

وكشف عضو مجلس النواب عن مفاجأة خلال جلسة مناقشة الملف مع نائب وزير التعليم، الذي حضر ممثلًا عن الوزارة، موضحًا أن الاحتياجات المعلنة تتجاوز 70 ألف وظيفة، بينما كان عدد المتقدمين أقل من العدد المطلوب، إذ بلغ نحو 40 ألف متقدم.

وأوضح أن هناك إدارات تعليمية تعاني من عجز في أعداد المعلمين، في حين توجد إدارات أخرى بها أعداد كبيرة، لافتًا إلى أن الوزارة تتعامل مع كل إدارة تعليمية بشكل منفصل، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى توافق آليات التعامل مع الإدارات مع طبيعة المسابقة وشروطها المعلنة.

16 نوفمبر.. موعد الرد على استفسارات البرلمان

 

وأشار البياضي إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب تنتظر رد وزارة التربية والتعليم على جميع الاستفسارات والملاحظات التي طرحتها بشأن المسابقة، موضحًا أن يوم 16 من الشهر الجاري سيكون موعدًا للرد على تساؤلات اللجنة، وذلك بعد تلقي شكاوى عديدة من المواطنين والمتقدمين للمسابقة.

وشدد على أهمية تقديم إجابات واضحة بشأن أسباب المشكلات التي شهدتها المرحلة الخامسة، ومراجعة الإجراءات المتبعة، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، وتحقيق الهدف الأساسي من المسابقة، وهو سد العجز في أعداد المعلمين داخل المدارس. 
 

التعليم مجلس النواب مسابقة التعليم لجنة التعليم

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