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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الري: تنفيذ 155 منشأ للحماية من السيول بتكلفة 2.4 مليار جنيه

الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء
الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء
محمد كمال

كشف الدكتور أحمد الكومي، مدير عام الإدارة العامة للموارد المائية بجنوب سيناء، أن وزارة الموارد المائية والري تنفذ حاليًا نحو 155 منشأ للحماية من أخطار السيول، بتكلفة تصل إلى 2.4 مليار جنيه، في إطار خطة تستهدف تعزيز قدرة المحافظات المعرضة للسيول على مواجهة الظواهر المناخية.

خطة للتوسع في منشآت الحماية من السيول بمختلف المحافظات حتى 2030

وقال الكومي، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، إن الوزارة وضعت خطة تنموية حتى عام 2030، تستهدف تنفيذ مشروعات أكبر في مختلف أنحاء الجمهورية، خاصة في جنوب سيناء وشمال سيناء والبحر الأحمر ومدن الصعيد.

وأضاف أن الخطة تستهدف تنفيذ ما يقرب من 250 إلى 300 منشأ، موضحًا أن عدد المنشآت الجاري تنفيذها حاليًا يصل إلى نحو 155 منشأ.

وأشار إلى أن إجمالي الأعمال الصناعية المتنوعة التي جرى تنفيذها للحماية من أخطار السيول وصل إلى نحو 1650 منشأ، في إطار التوسع في مشروعات مواجهة السيول بمختلف المناطق المعرضة لها.

وأوضح أن مشروعات البحيرات الجبلية تمثل أحد المشروعات التي تستهدفها الوزارة خلال المرحلة المقبلة، لكنها ليست المشروع الوحيد، إذ تتضمن الخطة تنفيذ منشآت أكبر وأكثر تنوعًا لمواجهة مخاطر السيول والاستفادة من مياه الأمطار.

وأكد أن التوجه الحالي لا يقتصر على حماية المدن والمنشآت والطرق من أخطار السيول، وإنما يستهدف أيضًا حصاد المياه والاستفادة منها في التنمية الزراعية والعمرانية، بما يحقق عائدًا مستدامًا للمناطق المستفيدة.

مشروعات السيول وزارة الري التغيرات المناخية حماية المدن

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