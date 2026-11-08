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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات التحالف تعلن تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أعلن المتحدث بإسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي  تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في صنعاء.

وذكر  المالكي عبر منصة إكس أن الفصائل اليمنية استخدمت المنصة في محاولة الاعتداء على المنطقة الشرقية اليوم.

وكان المتحدث العسكري  باسم الفصائل اليمنية يحيي سريع كشف عن تنفيذ ​4 عمليات عسكرية نوعية، بواسطة بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة.

وجاء في نص البيان الصادر عن الفصائل اليمنية : 
العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وخزانات أرامكو والمركز المالي في العاصمة السعودية الرياض وكانت الإصابات مباشرة ودقيقة وخلفت أضرارا كبيرة في المواقعِ المستهدفة.


وأضاف: العملية الثانية استهدفت شركة أرامكو في بقيق وكانت الإصابة مباشرة وخلفت حرائق في المواقع المستهدفة. أما العملية الثالثة فقد استهدفت الجيش السعودي في محافظة الجوف ومديرية مدغل بمحافظة مأرب وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وتابع البيان قائلا : بينما العملية الرابعة استهدفت الجيش السعودي  في منطقة المضاربة بمحافظة لحج وخلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

وزاد البيان قائلا : ​إنَ الفصائل اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية باتجاه العمقِ السعوديِ.


وخُتم البيان : ​مستمرون في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف القوات السعودية وضباطها.

تحالف دعم الشرعية في اليمن الفصائل اليمنية صواريخ باليستية منصة لإطلاق الصواريخ

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