قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إن إطلاق التطبيق الرسمي للنادي على الهواتف الذكية كان الهدف منه زيادة موارد النادي، وحصل عليه إقبال كبير.

برزي: إطلاق التطبيق الرسمي للزمالك كان الهدف منه زيادة موارد النادي

وأضاف أن فكرة تكريم الأساطير وتدشين أول ألبوم رقمي فكرة جديدة جدًا كي يتسنى للجماهير معرفة تاريخ نجوم القلعة البيضاء.

وواصل قائلًا:" الزمالك يكتب تاريخ جديد بإنشاء أول ألبوم تاريخي رقمي في العالم، وهي تجربة تتميز بأنها ألبومًا شاملًا يوثق مسيرة النادي عبر الأجيال".

وأضاف أن الألبوم يسير مع فكر الإدارة نحو التحول الرقمي ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، وهدفنا لم يكن مجرد إصدار ألبوم رقمي، بل تكريم رموز ونجوم الزمالك منذ عام 1911 حتى الآن، ويضم الألبوم 325 صورة رقمية توثق الأجيال التي صنعت تاريخ القلعة البيضاء.

وتابع :" لا ننكر فضل جمهور الزمالك العظيم، وحرصنا أن يكون حاضرًا بقوة في هذا العمل من خلال عرض أبرز الدخلات للجماهير في المباريات،

وأقيم مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة حفل «زملكاوي» لتكريم أساطير النادي عبر التاريخ، وتدشين أول ألبوم رقمي عبر تطبيق «زملكاوي»، لتوثيق تاريخ القلعة البيضاء وأساطيرها ورموزها عبر الأجيال، إلى جانب الأحداث الرياضية المهمة.