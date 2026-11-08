أرسين فينجر يدرس الترشح لانتخابات رئاسة «فيفا»

يدرس المدرب الفرنسي السابق أرسين فينجر الترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وذلك حسبما علمت «وكالة الأنباء البريطانية».

ولا يزال فينجر مدرب آرسنال التاريخي السابق، البالغ من العمر 77 عاماً، واحداً من المرشحين الذين يضعهم الاتحاد الأوروبي «يويفا» في الحسبان لدعمه في الوقت الذي يتم البحث فيه عن بديل له مصداقية للرئيس الحالي السويسري جياني إنفانتينو.

ورغم ذلك لا يعد فينجر المرشح المفضل في الوقت الذي يتم فيه تقييم أسماء أخرى، كما أنه من المعروف أنه لا يزال متردداً بشأن ترشحه.

ويملك فينغر سمعة كبيرة داخل عالم كرة القدم ولديه معرفة وثيقة بإدارة «فيفا» مما يجعله منافساً كبيراً لإنفانتينو في حال اختار ذلك، وهو يشغل منصب رئيس تطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» منذ عام 2019.

ومن المتوقع أن يعقد «يويفا» اجتماعات للجنته التنفيذية، بالإضافة إلى جمع الاتحادات الوطنية الأعضاء فيه خلال الأسبوع المقبل لإجراء مزيد من المناقشات حول من ينبغي أن يحصل على دعم أوروبا في الانتخابات.

ويبدو أن موقف الرئيس الحالي إنفانتينو بات مهدداً، وذلك بعدما أعلن عن خطته المثيرة للجدل لبيع حصة «فيفا» في شركته التي تملك حقوق بث مباريات كأس العالم للقطاع الخاص.

ورفضت ثلاث اتحادات قارية الفكرة ومنها «يويفا»، ورغم أن إنفانتينو ألغى تلك الخطط، فإن الاتحاد الأوروبي فقد ثقته في السويسري ويعمل في الوقت الحالي على تحديد منافس له.

كان فينجر قد تحدث عن تلك الخطة في الرابع من أغسطس الماضي، إذ قال إنه لم يشارك بها وعلم بالأمر من خلال التقارير الإعلامية.

وأضاف: «قرار سحب المشروع كان ضرورياً تماماً ولا جدال فيه، لأنني أؤمن بشدة بـ(فيفا) مستقل يخدم لعبتنا بالتزام وشفافية ونزاهة».

كان كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم، قد أعلن الخميس الماضي ترشحه للمنصب.

وستجرى الانتخابات لاختيار رئيس «فيفا» المقبل في مؤتمر «فيفا» في الرباط بالمغرب في 18 مارس من العام المقبل.