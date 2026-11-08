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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد الفتاح الجريني ومصطفى العسال يجتمعان لأول مرة في «عشان حبيبي»

عبد الفتاح الجريني
عبد الفتاح الجريني
قاسم

يستعد الفنان عبد الفتاح الجريني لطرح أغنيته الجديدة «عشان حبيبي»، من ألحان مصطفى العسال، والمقرر صدورها منتصف الشهر الجاري.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، ومن إنتاج تامر عبد المنعم.

وتأتي «عشان حبيبي» كأولى ثمار التعاون الغنائي الجديد بين الجريني والعسال، حيث يستعد الثنائي لتقديم عدد من الأغنيات خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها تباعًا.

ويواصل مصطفى العسال ، من خلال هذا التعاون مسيرته في التلحين لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، بعدما قدم عددًا من الأغاني الناجحة، أبرزها «هو نفس الشوق» و«هدنة» لأنغام، و«خانات الذكريات» و«الورد البلدي» لأصالة، و«قولوله سماح» لتامر عاشور، و«100 وجع» لنوال الزغبي، إلى جانب أعمال أخرى مع رامي جمال وجنات وكارمن سليمان.

وعلى جانب آخر، يستعد مصطفى العسال لطرح أغنيته الجديدة «يا عبيط» بصوته، والتي يقدمها باسمه الفني الجديد «عسال»، ويخوض خلالها للمرة الأولى تجربة كتابة الكلمات والتوزيع الموسيقي، إلى جانب الغناء والتلحين، وهي مستوحاة من قصة حقيقية، وتم تصويرها بتقنيات حديثة تمزج بين التصوير الحقيقي والذكاء الاصطناعي.

الفنان عبد الفتاح الجريني عبد الفتاح الجريني صور الفنان عبد الفتاح الجريني

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