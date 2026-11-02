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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة التاسعة.. آرسنال في الصدارة

آرسنال
آرسنال
منتصر الرفاعي

واصل فريق آرسنال إحكام قبضته على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما عاد بانتصار ثمين من ملعب أنفيلد عقب تغلبه على مضيفه ليفربول بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من موسم 2026-2027.

ومنح الفوز المدفعجية ثلاث نقاط غالية عززت موقعهم في صدارة جدول الترتيب بعدما استغل الفريق تعثر منافسه مانشستر سيتي في الجولة ذاتها، ليبتعد بالقمة ويوجه رسالة قوية لمنافسيه في سباق اللقب.

آرسنال ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

رفع آرسنال رصيده إلى 24 نقطة جمعها من 9 مباريات ليواصل التربع على قمة الدوري الإنجليزي، ويوسع الفارق إلى 3 نقاط مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 21 نقطة.

وجاء انتصار الفريق اللندني في توقيت مهم، خاصة بعد خسارة مانشستر سيتي أمام برايتون على ملعبه يوم السبت وهو ما منح آرسنال فرصة ثمينة لتعزيز تفوقه في سباق المنافسة على لقب البريميرليج.

ليفربول يتراجع إلى المركز الخامس

على الجانب الآخر، تلقى ليفربول خسارة مؤثرة على ملعبه ووسط جماهيره، ليتوقف رصيده عند 15 نقطة ويتراجع إلى المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

وبات الريدز يتأخر بفارق 9 نقاط عن آرسنال المتصدر بعدما تعرض للهزيمة الثانية له في الدوري هذا الموسم ليصبح الفريق أمام تحد صعب خلال الجولات المقبلة من أجل تقليص الفارق والعودة إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال على ليفربول

1- آرسنال – 24 نقطة.

2- مانشستر سيتي – 21 نقطة.

3- برايتون – 19 نقطة.

4- تشيلسي – 16 نقطة.

5- ليفربول – 15 نقطة.

6- برينتفورد – 14 نقطة.

7- بورنموث – 12 نقطة.

8- توتنهام – 12 نقطة.

9- أستون فيلا – 12 نقطة.

10- هال سيتي – 11 نقطة.

11- ليدز يونايتد – 11 نقطة.

12- نيوكاسل يونايتد – 11 نقطة.

13- إيبسويتش تاون – 11 نقطة.

14- إيفرتون – 10 نقاط.

15- فولهام – 9 نقاط.

16- كوفنتري سيتي – 9 نقاط.

17- مانشستر يونايتد – 7 نقاط.

18- كريستال بالاس – 7 نقاط.

19- نوتينجهام فورست – 6 نقاط.

20- سندرلاند – 5 نقاط.

آرسنال الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برايتون تشيلسي توتنهام مانشستر يونايتد

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