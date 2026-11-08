هبة مجدي توجه رسالة مؤثرة لزوجة حمادة هلال بعد إصابتها بالسرطان

حرصت الفنانة هبة مجدي، على توجيه رسالة دعم ومحبة إلى زوجة الفنان حمادة هلال، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية إثر إصابتها بالسرطان، متمنية لها دوام الصحة والعافية.

ونشرت هبة مجدي، عبر خاصية القصص القصيرة «ستوري» على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» رسالة مؤثرة لزوجة حمادة هلال، قالت فيها: «ألف حمد لله على سلامتك حبيبة قلبي، يا أجمل أسما.. ألف بعد الشر عليكي».

كشف الفنان حمادة هلال، لأول مرة، عن إصابة زوجته بمرض السرطان، متحدثًا عن تفاصيل اكتشاف المرض والظروف التي مرت بها الأسرة خلال تلك الفترة، وصولًا إلى خضوعها لعملية جراحية لاستئصال الورم، معربًا عن أمله في تعافيها وعدم ظهور أي مشكلات صحية أخرى.

وقال حمادة هلال، خلال لقائه في بودكاست «مساحة خاصة» عبر قناة «الجديد»، إن اكتشاف إصابة زوجته بالمرض كان مفاجأة صادمة لجميع أفراد الأسرة، خاصة أنها كانت تعاني من التعب لفترة دون أن يدركوا حقيقة ما تمر به، موضحًا أن الأمر بدأ خلال وجودهم في الساحل الشمالي.

وأضاف أن زوجته كانت تشعر بالتعب باستمرار، لكنها كانت تتحمل وتصبر، ولم يخطر بباله أن يكون السبب مرضًا خطيرًا، إذ كان يعتقد أن ما تعاني منه يرجع إلى الضغوط والمسؤوليات المتعلقة بالأبناء، حتى بدأت تتعرض لحالات إغماء.

وأوضح حمادة هلال أن زوجته لم تكن ترغب في إخباره أو إخبار أي شخص آخر بحقيقة مرضها، وكانت تفضل التعامل مع الأمر بهدوء، لافتًا إلى أن اكتشاف المرض في وقت مبكر كان أمرًا مهمًا، قائلًا: «الحمد لله إننا عرفنا بدري، وهي كانت مش عاوزة تقولي أنا ولا أي حد، وعاوزة تعمل الموضوع في هدوء».

وكشف الفنان أن زوجته خضعت بالفعل لعملية جراحية لاستئصال الورم، مؤكدًا أن التجربة كانت صدمة كبيرة للأسرة، لكنه يتمسك بالأمل والثقة في الله بأن تتجاوز هذه الأزمة الصحية دون مضاعفات أو ظهور أورام أخرى.

واختتم حمادة هلال حديثه بالتعبير عن ثقته في كرم الله، متمنيًا لزوجته الشفاء التام، قائلًا: «عملنا العملية وشيلنا الورم، بس طبعًا كانت صدمة لينا كلنا، وبإذن الله ما يكونش فيه حاجة تاني، وأنا واثق في كرم ربنا، وربنا هيكون معاها، لأنها دايمًا بتحب الخير لكل الناس».