مواعيد عرض فيلم بنتك للمخرجة سارة الشاذلي في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ينتظر فيلم بنتك للمخرجة سارة الشاذلي عرضه العالمي الأول في مسابقة آفاق السينما العربية في الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 11 إلى 20 نوفمبر 2026).

ومن المقرر أن يحصل فيلم بنتك على عرضه الأول في المهرجان يوم السبت 14 نوفمبر في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة 7 مساءً، ويتبعه حوار مع المخرجة سارة الشاذلي، على أن يكون العرض الثاني يوم الاثنين 16 نوفمبر في سينما الزمالك، الساعة 7 مساءً.



في فيلم بنتك تحكي سارة الشاذلي حكاية ذاتية، حيث وُلدَت في القاهرة لعائلة من صناع السينما، ونشأَت بين أمٍّ مستغرقة في عملها، ومربيات تولّين رعايتي العاطفية. الأم، ابنة شقيقة المخرج المصري يوسف شاهين، التي كرَّست حياتها للسينما، تاركةً شعورًا بالغياب رافقها طوال الطفولة. واليوم، بينما تستعد لتصبح أمًّا، تعيد الشاذلي النظر في اختيارات أمها في الحياة، وتتساءل عن الثمن الذي دفعته مقابل تحررها واستقلالها.



فيلم بنتك من إنتاج أفلام مصر العالمية للمنتجة ماريان خوري، وهو إنتاج مشترك مع ديريڤ للمنتج جولي فرير. الفيلم من تصوير ماتيلد لو ماسون، بالإضافة إلى لقطات أرشيفية من تصوير ماريان خوري ونبيل الشاذلي ويوسف الشاذلي ويوسف شاهين وسارة الشاذلي، مونتاج فوستين كروس، مونتاج الصوت والميكساج ماريسول كاو ميلان، تصحيح الألوان نانسي أنغولو، التعليق الصوتي سارة الشاذلي، كتابة التعليق الصوتي ومستشارة الكتابة نادين ناعوس، إشراف على التعليق الصوتي يسري نصر الله، موسيقى تصويرية ماريسول كاو ميلان، مستشارة المونتاج نادية بن رشيد، تصميم الجرافيك إيفلين باتيستا ساردان.



سارة الشاذلي مخرجة درست السينما في الجامعة الأمريكية بباريس، وعبر برنامج دراسي امتد لثلاث سنوات، تخصصت الشاذلي في إخراج الأفلام الروائية بالمدرسة الدولية للسينما والتلفزيون (EICTV) في كوبا.



وخلال مسيرتها الدراسية في مجال السينما، عملت الشاذلي مسؤولةً عن الأرشيف في السينماتيك الفرنسي بباريس، وتشغل حاليًا منصب مديرة قسم الأرشيف في شركة أفلام مصر العالمية.

بنتك هو فيلمها الوثائقي الطويل الثاني، وتعمل حاليًا على كتابة سيناريو أول أفلامها الروائية الطويلة نور بالاشتراك مع الكاتبة الفرنسية آن لويز تريفيديك.

