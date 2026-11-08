عمر خيرت يضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «عشماوي» بطولة محمد رمضان

أعلن المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تولي الموسيقار الكبير عمر خيرت وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل «عشماوي»، بطولة الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه ضمن السباق الدرامي في رمضان 2027.



ويأتي انضمام عمر خيرت إلى العمل ضمن التحضيرات الفنية للمسلسل، الذي يجمع محمد رمضان بالمخرج بيتر ميمي، ويشهد مشاركة مجموعة من نجوم الدراما المصرية والعربية.

وتدور أحداث «عشماوي» حول شخصية «خليفة»، التي يجسدها محمد رمضان، وهو رجل يعمل منفذًا لأحكام الإعدام داخل مصلحة السجون، ويعيش مع بناته الثلاث، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب إثر أزمة عائلية معقدة، ليجد نفسه أمام سلسلة من الصراعات التي تتداخل فيها حياته الشخصية مع طبيعة عمله.



ويشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم باسم سمرة، ويسرا اللوزي، وسيرين عبدالنور، وسارة التونسي، وإسعاد يونس، وعصام السقا، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

ويواصل فريق العمل تصوير مشاهده في عدد من المواقع بالقاهرة، استعدادًا للانتهاء من المسلسل قبل حلول شهر رمضان المقبل.

مسلسل «عشماوي» من تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج صادق الصباح، ومن المقرر عرضه عبر شاشات MBC خلال موسم رمضان 2027.