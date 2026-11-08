التضامن: سيارات لنقل جثامين ضحايا قطاري العياط مجانًا إلى أي مكان

كشف الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، عن توفير الجمعيات الأهلية سيارات لنقل جثامين ضحايا حادث قطاري العياط إلى أي مكان بالمجان، في إطار جهود تقديم المساندة لأسر المتوفين والتخفيف عنهم في هذا الظرف الأليم.

تقديم الدعم والمساعدة

وقال عبدالرحمن، خلال تواجده بموقع الحادث ومستشفى الوسطى بمحافظة بني سويف، في تصريحات لمراسل قناة “صدى البلد”، إن وزارة التضامن الاجتماعي تحركت فور تلقي الإشارة بوقوع الحادث، تنفيذًا لتكليفات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة للأسر المتضررة.

وأوضح أن هناك تضافرًا كبيرًا بين وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني وفرق الهلال الأحمر المصري، لتقديم الدعم اللوجستي والنفسي لأسر المتوفين والمصابين.

توفير الاحتياجات الأساسية للأهالي

وأضاف أن الجمعيات الأهلية لم تكتف بتوفير سيارات نقل الجثامين مجانًا؛ وإنما شاركت أيضًا في توفير الاحتياجات الأساسية للأهالي الموجودين بالمستشفيات، بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر المصري.

ونقل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، تعازي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.