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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسلحة البيضاء.. القبض على طرفى مشاجرة في المعصرة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص في القاهرة باستخدام أسلحة بيضاء.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأنه بتاريخ 1 نوفمبر الجاري حدثت مشاجرة بدائرة قسم شرطة المعصرة، بين (طرف أول): 5 أشخاص"أحدهم مصاب بجرح قطعي"، (وطرف ثان): شخصان “مصابان بجروح وكدمات متفرقة”، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم؛ لخلافات بينهم حول لهو الأطفال، قاموا على أثرها بالتعدي على بعضهم بالسب، وبالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وعصا بلاستيكية، محدثين الإصابات المنوه عنها.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وضبط بحوزتهم (6 سلاح أبيض - عصا بلاستيكية "المستخدمة في التعدي").

وبمواجهتهم؛ أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات، واتخذت الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى مشاجرة

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