قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يدعم هيجسيث وكينيدي في مواجهة تهديدات الديمقراطيين بالعزل
دعاء يجلب الرزق في الصباح بسرعة.. ردده الآن
ترامب: أوكرانيا ستخرج من حرب روسيا بحدود مختلفة.. والصراع ينتهي قريباً
«القومي للمرأة» يطلق مسابقة «شباب بيغير الصورة» لمشروعات التخرج والبحوث العلمية
ماذا أفعل عند حدوث المصائب؟.. روشتة شرعية للتعامل الصحيح مع الابتلاءات
54 جنيها.. متوسط سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات اليوم الإثنين
فيضانات غزة تغرق 70 ألف خيمة.. و350 ألف فلسطيني بلا مأوى
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية تجلب لك الطمأنينة والبركة
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 9-11-2026 والقنوات الناقلة
عاودت الصعود.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حكم تأخير صلاة الفجر إلى ما بعد شروق الشمس.. هل تقبل الصلاة أم يجب قضاؤها؟
أمطار وشبورة ونشاط للرياح.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرايبورغ يشدد الخناق على الصدارة بثنائية في يونيون برلين

فرايبورغ
فرايبورغ
حسام الحارتي

واصل فرايبورغ سلسلة انتصاراته عقب فوزه 2 - صفر على ضيفه يونيون برلين، الأحد، في المرحلة الـ9 ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاء الهدف الأول لفرايبورغ عبر «النيران الصديقة»، بعدما أحرز راني خضيرة، لاعب يونيون برلين، هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 55، بينما أضاف الياباني يويتو سوزوكي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 67.

وأضاع الإيطالي فيسنزو غريفو فرصةً لتعزيز تقدُّم فرايبورغ، بعدما أهدر ركلة جزاء للفريق المستضيف في الدقيقة 85.

وأصبح هذا هو الفوز الرابع على التوالي لفرايبورغ في مختلف المسابقات، حيث لم يعرف الفريق سوى لغة الانتصار، منذ خسارته 1 - 3 أمام مستضيفه بايرن ميونيخ في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ«بوندسليغا».

وتغلب فرايبورغ على فولفسبورغ بكأس ألمانيا، وأوغسبورغ بالدوري الألماني، وطرابزون سبور التركي بدوري المؤتمر الأوروبي، لينتصر الآن على يونيون برلين.

وارتفع رصيد فرايبورغ، الذي حقَّق فوزه السادس هذا الموسم بالدوري الألماني مقابل تعادل وحيد وخسارتين، إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف بايرن وبروسيا دورتموند، اللذين يتقاسمان القمة حالياً.

في المقابل، تجمَّد رصيد يونيون برلين، الذي نال خسارته الرابعة مقابل فوز وحيد و4 تعادلات، عند 7 نقاط في المركز الـ16 (الثالث من القاع)، علماً بأنها المباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، التي يخفق فيها في تحقيق أي انتصار.

فرايبورغ يونيون برلين بطولة الدوري الألماني الدوري الألماني لكرة القدم بايرن ميونيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية في مصر

رسمياً.. أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والطلاب

الطقس غدًا

الطقس غدًا في مصر.. أمطار تضرب عدة مناطق وانخفاض الحرارة بالقاهرة

قيس عبد الفتاح و طليقته

زواج لمدة يوم واحد.. أول تعليق من قيس عبد الفتاح بعد انفصاله عن زوجته |خاص

أحمد فلوكس ومحمد رمضان

أحمد فلوكس يرد على اعتذار محمد رمضان لوالده: لا يوجد اعتذار بين الأخوة

سعر الكهرباء

تخفيض سعر الكهرباء رسميًا.. هل يشترط الذهاب للشركة لتطبيق خصم 30% للعدادات الكودية؟

حسام وحمزة

شكرا لك يا أسطورة.. حمزة عبد الكريم يودع حسام حسن برسالة مؤثرة

وزير التربية والتعليم

التعليم: قبول جميع المعلمين المتقدمين للعمل بالمحافظات الحدودية لسد العجز

يوسف ضحية حادث قطار العياط

يوسف يلحق بوالدته هاجر ضحية حادث قطار العياط.. والقرية تستعد لدفنهما

ترشيحاتنا

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك

البطريرك ثيوفيلوس يزور أسر شهداء كنيسة الكرك في الأردن ويقدم لهم التعزية

الكنيسة الكاثوليكية بمصر

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعى ضحايا حادث قطار العياط وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين

وزير التربية والتعليم

عبد اللطيف: نعمل على إحداث نقلة نوعية لبناء نظام تعليم فني يلبي احتياجات الصناعة والإنتاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مجدي بدران

د.مجدى بدران يكتب: الفيروس المخلوي التنفسي

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تشكيلُ السلبية

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: فراشة الآلة.. حين لا تكفي معرفة البداية لمعرفة النهاية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: طه حسين والسؤال الغائب

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

المزيد